Gears of War: E-Day offre des apparences d’armes à récupérer avant le 17 novembre

Le cadeau des 25 ans de Xbox dans Gears of War: E-Day se récupère dans la boutique du jeu. Microsoft y propose un pack gratuit d’apparences d’armes jusqu’à la rotation annoncée pour le mardi 17 novembre. Ensuite, les apparences rejoindront la caserne.

Où récupérer le pack gratuit

Lancez le jeu avec votre profil habituel, ouvrez la boutique intégrée et repérez le pack d’apparences des 25 ans de Xbox. Sélectionnez l’offre pour la réclamer. Microsoft ne mentionne aucun code à saisir et n’a pas donné d’heure de rotation pour la France. Pour éviter de manquer la fenêtre, réclamez le pack d’ici lundi soir. Annonce de Xbox.

Les douze armes concernées

Le pack applique une finition vert translucide à douze armes. Il couvre notamment le Lancer Mk1, le Lancer prototype et le Gnasher, ainsi que le Hammerburst, le Breechshot et le Longshot. L’arc à tension, le Gut-Puncher, l’Incinerator, le Ripper, le pistolet Snub et le Striga complètent la liste. Les noms permettent de vérifier dans la caserne si votre arme habituelle fait partie du lot. Aperçu des douze apparences.

Ce qui change après la rotation du 17 novembre

Une fois le pack retiré de la boutique, la caserne proposera deux moyens de l’obtenir : des pièces gagnées en jouant ou de la monnaie premium. Microsoft n’a pas indiqué le prix dans ces deux monnaies. Un joueur qui manque la date pourra donc encore récupérer les apparences sans dépenser d’argent réel s’il a accumulé assez de pièces.

Le général RAAM relève d’une autre opération

Le personnage multijoueur du général RAAM a été offert pour les 20 ans de Gears of War, avec un retrait lié à la connexion au jeu. Le pack d’armes célèbre l’anniversaire de Xbox et se réclame dans la boutique. Si vous avez déjà reçu RAAM, ouvrez quand même la boutique pour vérifier le pack. Détails de l’événement Gears.

Visuel : Xbox Wire / Microsoft.