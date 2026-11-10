Des propriétaires décrivent une chute brutale d’autonomie. Garmin recommande un contrôle avec Express ; les applications Connect IQ sont aussi à examiner avant de tout réinitialiser.

Garmin Vivoactive 5 : votre batterie se vide en une journée ? Une piste mérite d’être vérifiée

Une Vivoactive 5 qui tenait plusieurs jours et réclame soudain son chargeur avant le lendemain : c’est le changement décrit par plusieurs propriétaires sur le forum Garmin début novembre. Certains situent cette chute après une tentative de mise à jour. La version affichée reste pourtant 17.05.

Garmin ne confirme pas à ce stade une panne générale ni un correctif propre à cet incident. Deux vérifications ressortent néanmoins des échanges et de son assistance : contrôler les mises à jour complémentaires avec Garmin Express, puis examiner les contenus Connect IQ installés.

Un téléchargement apparent, mais pas de nouvelle version annoncée

Dans le fil consacré à cette surconsommation, des utilisateurs rapportent une batterie presque épuisée en douze à vingt-quatre heures. Ces relevés personnels ne mesurent ni le nombre de montres touchées ni une autonomie commune à toute la gamme.

L’intervenant Garmin-DK rappelle que le logiciel 17.05 date du 27 janvier 2026 et recommande de passer par Garmin Express sur ordinateur pour rechercher d’éventuelles mises à jour complémentaires. Une animation d’installation ne suffit donc pas à identifier une nouvelle version du logiciel principal.

Les applications et cadrans méritent aussi un contrôle

Deux participants indiquent avoir retrouvé une consommation plus raisonnable après avoir retiré des applications Connect IQ. Ce retour est intéressant, mais ce n’est pas une réparation validée pour tous les appareils concernés.

La documentation générale de Garmin prévoit précisément ce cas : si une consommation anormale apparaît après l’ajout d’un contenu Connect IQ, le retirer permet de vérifier s’il joue un rôle. Cela concerne les applications, mais aussi les cadrans, widgets et champs de données.

Dans l’application Connect IQ, choisissez votre appareil, retrouvez la catégorie du contenu installé, sélectionnez l’élément suspect puis désinstallez-le. Synchronisez ensuite la montre : c’est après cette étape que le retrait est appliqué. Les noms de catégories varient selon les contenus pris en charge.

Changer une chose à la fois aide davantage qu’une remise à zéro immédiate

Avant une modification, notez l’heure, le pourcentage et les usages de la montre. Une nuit sans activité GPS ne se compare pas à une sortie avec musique. Après le retrait d’une application, observez une période comparable : si vous changez simultanément cadran, connexions et suivi nocturne, vous ne saurez pas ce qui a fait la différence.

Le bon objectif est de retrouver votre consommation habituelle, pas de reproduire le chiffre d’un autre propriétaire. Si l’autonomie ne revient pas, transmettez au support le modèle, la version 17.05, les heures et niveaux relevés ainsi que les vérifications déjà faites. Ces éléments sont plus utiles qu’une succession de réinitialisations qui efface la configuration sans établir la cause.

Photo : Garmin.