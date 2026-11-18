Votre Forerunner 965 pouvait afficher une mauvaise estimation d’autonomie dans le menu d’économie d’énergie. Garmin corrige ce calcul avec la version 29.52. La nuance compte : cette mise à jour rectifie une prévision affichée à l’écran. Elle ne promet pas de prolonger réellement la durée de fonctionnement entre deux charges.
Cette version stable concerne notamment les estimations liées à l’écran toujours allumé. Si vous consultez les jours ou les heures restants avant une sortie, voici ce qu’il faut vérifier et comment interpréter le résultat.
Ce que la version 29.52 corrige vraiment
Dans son annonce officielle du déploiement, Garmin mentionne trois points : les performances des aperçus de widgets, les estimations de l’affichage permanent dans le menu d’économie d’énergie, puis diverses corrections et améliorations non détaillées.
|Point
|Ce que Garmin confirme
|Ce qu’il ne faut pas en déduire
|Version
|29.52 stable, pour le Forerunner 965
|Pas besoin de s’inscrire à une bêta
|Autonomie
|Correction d’estimations dans le menu d’économie d’énergie
|Aucun gain réel chiffré n’est annoncé
|Écran permanent
|Les estimations associées sont corrigées
|Pas d’annonce d’une baisse de consommation physique de l’écran
|Déploiement initial
|20 % au moment de l’annonce
|Ce chiffre ne signifie pas 20 % de batterie supplémentaire
|Autres changements
|Aperçus de widgets et corrections diverses
|Pas de liste détaillée de tous les problèmes concernés
Un pourcentage de charge et une estimation en jours sont deux informations différentes. Le premier indique le niveau de batterie. La seconde traduit ce niveau en durée prévisionnelle selon les réglages retenus. Une meilleure prévision peut changer l’indication sans modifier la quantité d’énergie disponible.
Vérifier la version installée sur votre montre
La recherche se fait directement sur le Forerunner 965. Le manuel français de Garmin décrit les rubriques du menu Système, notamment les informations du produit et la mise à jour du logiciel.
- Maintenez le bouton MENU pour ouvrir les réglages.
- Entrez dans Système → Infos produit et relevez la version du logiciel.
- Si la version 29.52 n’est pas installée, revenez dans Système → Mise à jour du logiciel.
- Lancez la recherche manuelle proposée par la montre. Si une mise à jour est disponible, suivez les indications affichées.
L’annonce porte sur une distribution progressive. Une montre française qui ne reçoit rien immédiatement n’est donc pas nécessairement oubliée. Les 20 % correspondent à l’état indiqué dans le message initial, pas à une proportion garantie pour chaque pays ni à la progression actuelle.
Où retrouver l’indication corrigée
Maintenez de nouveau MENU, puis ouvrez Gestionnaire de l’alimentation. Garmin distingue le pourcentage restant et la durée estimée, comme l’explique son guide du gestionnaire de l’alimentation.
Dans Économie d’énergie → Modifier, vous pouvez examiner les compromis appliqués. L’option Affichage désactive l’affichage en continu. Le manuel de personnalisation de l’économie d’énergie précise que la montre affiche les heures théoriquement économisées par les changements de réglage.
Pour comparer les indications, conservez les mêmes réglages. Une prévision avec les connexions coupées ne se compare pas directement à celle obtenue avec les fonctions habituelles actives. Une durée en économie d’énergie ne représente pas non plus votre autonomie pendant une activité GPS.
Comment distinguer une estimation corrigée d’une batterie qui tient mieux
Avant de conclure, notez deux choses séparément : la durée annoncée et le pourcentage réellement perdu pendant une période comparable. Par exemple, comparez deux journées proches en nombre d’activités et en utilisation de l’écran, plutôt qu’une journée au bureau et une longue sortie GPS.
Si la montre annonce davantage de jours après l’installation mais perd le même pourcentage pendant votre journée, le résultat reste compatible avec une simple correction d’estimation. L’indication peut être devenue plus juste sans que la montre soit plus endurante.
À l’inverse, une consommation inhabituelle doit être examinée à partir des usages réels : activités enregistrées, affichage permanent et fonctions actives. Le journal de cette version ne permet pas d’attribuer tous les problèmes de batterie au même défaut de calcul.
Ne réinitialisez pas votre montre uniquement parce que le nombre de jours change. Commencez par la version installée, les réglages du mode d’économie d’énergie et la charge réellement consommée. Ce sont ces éléments qui permettent de savoir si vous observez un nouvel affichage ou un véritable changement de comportement.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.