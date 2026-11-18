Garmin corrige une estimation de batterie sur le Forerunner 965. Voici la version, les étapes de vérification et ce qui ne constitue pas un gain réel d’autonomie.

Votre Forerunner 965 pouvait afficher une mauvaise estimation d’autonomie dans le menu d’économie d’énergie. Garmin corrige ce calcul avec la version 29.52. La nuance compte : cette mise à jour rectifie une prévision affichée à l’écran. Elle ne promet pas de prolonger réellement la durée de fonctionnement entre deux charges.

Cette version stable concerne notamment les estimations liées à l’écran toujours allumé. Si vous consultez les jours ou les heures restants avant une sortie, voici ce qu’il faut vérifier et comment interpréter le résultat.

Ce que la version 29.52 corrige vraiment

Dans son annonce officielle du déploiement, Garmin mentionne trois points : les performances des aperçus de widgets, les estimations de l’affichage permanent dans le menu d’économie d’énergie, puis diverses corrections et améliorations non détaillées.

Point Ce que Garmin confirme Ce qu’il ne faut pas en déduire Version 29.52 stable, pour le Forerunner 965 Pas besoin de s’inscrire à une bêta Autonomie Correction d’estimations dans le menu d’économie d’énergie Aucun gain réel chiffré n’est annoncé Écran permanent Les estimations associées sont corrigées Pas d’annonce d’une baisse de consommation physique de l’écran Déploiement initial 20 % au moment de l’annonce Ce chiffre ne signifie pas 20 % de batterie supplémentaire Autres changements Aperçus de widgets et corrections diverses Pas de liste détaillée de tous les problèmes concernés

Un pourcentage de charge et une estimation en jours sont deux informations différentes. Le premier indique le niveau de batterie. La seconde traduit ce niveau en durée prévisionnelle selon les réglages retenus. Une meilleure prévision peut changer l’indication sans modifier la quantité d’énergie disponible.

Vérifier la version installée sur votre montre

La recherche se fait directement sur le Forerunner 965. Le manuel français de Garmin décrit les rubriques du menu Système, notamment les informations du produit et la mise à jour du logiciel.

Maintenez le bouton MENU pour ouvrir les réglages. Entrez dans Système → Infos produit et relevez la version du logiciel. Si la version 29.52 n’est pas installée, revenez dans Système → Mise à jour du logiciel. Lancez la recherche manuelle proposée par la montre. Si une mise à jour est disponible, suivez les indications affichées.

L’annonce porte sur une distribution progressive. Une montre française qui ne reçoit rien immédiatement n’est donc pas nécessairement oubliée. Les 20 % correspondent à l’état indiqué dans le message initial, pas à une proportion garantie pour chaque pays ni à la progression actuelle.

Où retrouver l’indication corrigée

Maintenez de nouveau MENU, puis ouvrez Gestionnaire de l’alimentation. Garmin distingue le pourcentage restant et la durée estimée, comme l’explique son guide du gestionnaire de l’alimentation.

Dans Économie d’énergie → Modifier, vous pouvez examiner les compromis appliqués. L’option Affichage désactive l’affichage en continu. Le manuel de personnalisation de l’économie d’énergie précise que la montre affiche les heures théoriquement économisées par les changements de réglage.

Pour comparer les indications, conservez les mêmes réglages. Une prévision avec les connexions coupées ne se compare pas directement à celle obtenue avec les fonctions habituelles actives. Une durée en économie d’énergie ne représente pas non plus votre autonomie pendant une activité GPS.

Avant de conclure, notez deux choses séparément : la durée annoncée et le pourcentage réellement perdu pendant une période comparable. Par exemple, comparez deux journées proches en nombre d’activités et en utilisation de l’écran, plutôt qu’une journée au bureau et une longue sortie GPS.

Si la montre annonce davantage de jours après l’installation mais perd le même pourcentage pendant votre journée, le résultat reste compatible avec une simple correction d’estimation. L’indication peut être devenue plus juste sans que la montre soit plus endurante.

À l’inverse, une consommation inhabituelle doit être examinée à partir des usages réels : activités enregistrées, affichage permanent et fonctions actives. Le journal de cette version ne permet pas d’attribuer tous les problèmes de batterie au même défaut de calcul.

Ne réinitialisez pas votre montre uniquement parce que le nombre de jours change. Commencez par la version installée, les réglages du mode d’économie d’énergie et la charge réellement consommée. Ce sont ces éléments qui permettent de savoir si vous observez un nouvel affichage ou un véritable changement de comportement.