Une séance de piscine départage les distances relevées par les deux montres. Résultats, limites du test et méthode pour contrôler vos propres longueurs.

Sur une séance de 1 440 mètres en piscine, une Apple Watch Ultra 4 a compté la distance attendue, tandis qu’une Garmin fēnix 9 Pro a ajouté 40 mètres. Ce résultat illustre ce que peut changer le comptage automatique des longueurs. Il ne suffit pas à désigner une montre systématiquement plus précise que l’autre.

Pour choisir, l’enjeu dépasse ce chiffre : il faut comprendre comment vérifier sa séance, gérer les pauses et repérer un comptage incohérent avant de comparer ses performances d’une semaine à l’autre.

Le test : deux longueurs supplémentaires sur la Garmin

Dans son comparatif publié le 15 novembre, Jane McGuire a porté une montre à chaque poignet pendant une séance dans un bassin de 20 mètres. Des lunettes connectées Speedo iQ Vanquisher 3.0 fournissaient un relevé supplémentaire. Ce n’est pas un test réalisé par Menow.

Appareil Distance enregistrée Allure affichée pour 100 m Lunettes Speedo 1 440 m 2 min 22 s Apple Watch Ultra 4 1 440 m 2 min 27 s Garmin fēnix 9 Pro 1 480 m 2 min 20 s

La séance comprenait 1 000 mètres de crawl et 440 mètres de brasse, une répartition retrouvée par l’Apple, alors que la Garmin présentait une nage mixte. L’autrice a apprécié les boutons de la Garmin en piscine ; l’Apple a mieux retrouvé la distance sur cette séance.

Pourquoi 40 mètres peuvent fausser votre progression

Dans ce bassin, 40 mètres correspondent à deux longueurs. Rapporté à 1 440 mètres, l’écart représente environ 2,8 %. Ce calcul ne valide pas scientifiquement les appareils : il montre l’effet pratique de quelques longueurs ajoutées.

Une distance surestimée donne l’impression d’avoir parcouru davantage de mètres pendant le même entraînement. Elle peut aussi influencer les indicateurs rapportés à la distance. Les allures du tableau ne permettent toutefois pas d’identifier la cause de chaque différence : les appareils peuvent traiter différemment les temps de nage et de repos.

Les lunettes constituent ici un point de comparaison, pas une référence de laboratoire. Pour conclure sur la fiabilité générale, il faudrait multiplier les séances, les nageurs et les exercices, avec un comptage indépendant. Une bonne séance sur un appareil ne garantit pas que toutes les suivantes seront parfaites.

Avant la prochaine séance : quatre vérifications utiles

Vérifiez la longueur réelle du bassin. Ne conservez pas sans contrôle la valeur d’une autre piscine. Un bassin de 20 mètres réglé comme un bassin de 25 mètres rend déjà la comparaison inutilisable. Choisissez l’activité de natation en piscine. Ne remplacez pas ce profil par une activité en eau libre, qui correspond à d’autres conditions de mesure. Contrôlez un bloc facile à compter. Nagez par exemple dix longueurs en les comptant, puis confrontez ce total à la distance affichée. Notez les exercices particuliers. Une séance mêlant longueurs classiques, pauses et exercices techniques ne se compare pas directement à un effort continu.

Ce contrôle ne mesure pas la montre avec une précision de laboratoire. Il aide néanmoins à distinguer une erreur de réglage évidente d’un décalage ponctuel de comptage. Conservez le même protocole sur plusieurs séances avant d’attribuer systématiquement l’écart à un appareil.

Sur l’Apple Watch, gérez la pause sans toucher l’écran

Le guide français d’Apple pour la natation donne la procédure : ouvrez Exercice → Nage en piscine, indiquez la longueur du bassin, puis démarrez la séance.

Pour mettre l’exercice en pause ou le reprendre, appuyez simultanément sur la Digital Crown et le bouton latéral. Le mode Eau évite les interactions accidentelles avec l’écran. Un écran verrouillé pendant la nage ne signifie donc pas que vous ne pouvez plus contrôler l’activité.

Après la séance, examinez le récapitulatif plutôt que la seule distance totale : types de nage et informations par séries peuvent aider à comprendre où le résultat s’écarte de votre souvenir. Apple décrit une détection automatique des séries et des repos ; il reste utile de vérifier comment l’entraînement a été découpé.

Que regarder pour choisir entre les deux ?

Votre priorité Le contrôle pertinent Compter les longueurs Tester dans votre bassin avec sa longueur exacte et un comptage manuel Gérer les pauses Vérifier l’accès aux commandes physiques et votre aisance à les utiliser Comparer les entraînements Examiner la cohérence des distances, des repos et des exercices enregistrés Changer de montre Tenir compte de tous vos usages sportifs, pas d’une seule séance

Si vous possédez déjà l’une des deux montres, commencez par les réglages et quelques longueurs comptées manuellement. Si vous hésitez à acheter, ce test attire l’attention sur un point précis : une fiche technique complète ne garantit pas un comptage parfait à chaque sortie. La facilité de contrôle et la lisibilité du bilan comptent aussi pour exploiter vos entraînements.