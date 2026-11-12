Garmin Fenix 9 : vous avez perdu le chemin du retour ? Deux options peuvent vous ramener au départ

Si votre Garmin Fenix 9 enregistre une activité GPS, elle peut vous guider vers le point où vous l’avez lancée. Dans Retour au départ, vous avez le choix entre retracer votre parcours avec TracBack et demander un Itinéraire. Le bon choix dépend de ce qui vous a fait hésiter sur le terrain.

TracBack reprend le chemin que vous venez de faire

Appuyez sur le bouton supérieur droit pour arrêter le chronomètre et afficher les options de l’activité. Choisissez Retour au départ, puis TracBack. La montre utilise la trace déjà enregistrée. Si vous avez passé un pont ou suivi une série de bifurcations, vous retrouverez ces points dans l’ordre inverse. Cette option peut être préférable quand vous connaissez le chemin de l’aller et savez qu’il reste praticable.

Itinéraire cherche un retour plus direct

Choisissez Itinéraire dans le même menu si vous souhaitez examiner un autre retour. Le calcul dépend de la cartographie et des réglages. Sans carte compatible ou en mode de guidage direct, la montre peut afficher une ligne droite. Sur le terrain, cette ligne peut traverser un obstacle ou un passage interdit. Lisez la carte et les indications autour de vous avant de la suivre.

Le manuel Garmin en français réserve ces deux options aux activités qui utilisent le GPS. Lancez donc l’activité au véritable point de départ. Si vous démarrez l’enregistrement après une demi-heure de marche, le retour vous dirigera vers le début enregistré. Vous pouvez essayer les deux choix près de chez vous avant une randonnée, puis vérifier votre carte et la batterie avant de partir.

Crédit visuel : Garmin.