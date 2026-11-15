Garmin fēnix 9 : une bêta corrige un bug qui masquait l’aperçu de votre itinéraire

Vous ouvrez un parcours avant de partir et son aperçu ne s’affiche pas. Garmin a identifié un cas précis sur la fēnix 9 : le problème peut se produire quand les cartes TopoActive et OpenStreetMap sont activées ensemble. La bêta 7.19, annoncée le 12 novembre, reprend ce correctif et plusieurs autres déjà testés. Les fēnix 9 et 9 Pro, l’Enduro 4 et la MARQ de troisième génération sont concernées par cette version d’essai.

Ce qui change quand vous ouvrez un parcours

Le correctif porte sur l’aperçu du tracé. C’est l’écran qui permet de vérifier, avant de démarrer, si vous avez sélectionné la bonne boucle ou le bon sens de parcours. Un aperçu manquant ne permet pas de conclure que le fichier de l’itinéraire a été effacé ni que la réception GPS est en panne. Si ce symptôme vous concerne, commencez par relever la version du logiciel et les cartes activées. Vérifiez ensuite le parcours avant de quitter le point de départ.

Garmin indique aussi une amélioration du chargement lorsque de nombreuses cartes sont installées. C’est un changement différent : l’un corrige un affichage absent dans une configuration précise, l’autre vise le temps nécessaire pour afficher les cartes. Garmin ne chiffre pas le gain de rapidité. La liste des changements mentionne également le placement de la flèche du nord et une icône de véhicule parfois incorrecte sur la carte.

ClimbPro, lampe et distance en intérieur : trois changements à retenir

La version reprend un correctif pour une extinction possible avec ClimbPro pendant une activité de course. ClimbPro présente les montées du parcours à venir. Garmin décrit ici un incident lié à cette fonction et à ce profil d’activité. Si votre montre redémarre dans un autre contexte, ce correctif ne permet pas d’en déterminer la cause.

Pour la lampe intégrée, le menu des commandes rapides gagne un délai d’extinction réglable. Il peut servir quand vous allumez la lampe quelques instants pour chercher un objet ou lire une indication. Les profils ski de fond en salle et vélo en intérieur permettent aussi de modifier la distance enregistrée lorsque vous disposez d’une mesure de référence. La liste ajoute des cartes après activité liées au poids du sac pour certaines activités de marche et de course.

Les notes de Garmin identifient la 7.19 comme une version du programme bêta. Cette compilation regroupe des changements issus de versions d’essai précédentes. Un participant qui utilisait déjà la 7.15 peut donc reconnaître plusieurs des options décrites. Le calendrier d’une version stable pour tous les propriétaires en France reste à confirmer.

Sur la montre, ouvrez Système → À propos pour relever le numéro du logiciel et vérifiez dans Garmin Connect si l’appareil est inscrit au programme bêta. Pour une sortie prévue bientôt, ouvrez le parcours avec les cartes que vous comptez réellement utiliser et vérifiez aussi que vous disposez d’un autre moyen de navigation. Le numéro 7.19 renseigne sur le logiciel installé. Un essai du tracé sur votre propre montre permet de vérifier que l’aperçu apparaît dans votre configuration.