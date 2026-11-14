Garmin fēnix 9 Pro : une bêta corrige les appels qui sonnent en mode silencieux

Une Garmin fēnix 9 Pro qui sonne lors d’un appel malgré le mode silencieux devrait retrouver le comportement attendu. La bêta 7.19 corrige aussi les sons intempestifs de certaines notifications d’applications. Elle modifie la cartographie, ajoute des options sportives et comporte un défaut qui mérite d’être connu si vous pratiquez l’escalade en salle.

Quelles montres reçoivent la bêta ?

Les notes de Garmin citent les fēnix 9 Pro, Enduro 4 et MARQ Gen 3. La fēnix 9 standard est absente de la liste. Garmin annonce la disponibilité sans fil pour l’ensemble des appareils compatibles inscrits au programme de test. Les montres qui restent sur le logiciel stable conservent leur version habituelle.

Des parcours qui redeviennent visibles sur la carte

L’aperçu d’un parcours pouvait rester invisible si TopoActive et OpenStreetMap étaient activées simultanément. Garmin dit avoir corrigé ce cas, le mauvais placement de la flèche du nord et une ligne vide dans la liste des couches. Les notes signalent aussi un chargement plus rapide lorsqu’un grand nombre de cartes sont installées et des corrections d’arrêts possibles pendant le téléchargement de cartes Outdoor Maps+ ou la recherche de points d’intérêt.

La commande rapide de la lampe gagne un réglage de durée avant extinction. Garmin ajoute la modification de distance en vélo et en ski de fond d’intérieur, ainsi que des fiches sur le poids du sac et la dépense calorique associée dans les activités de marche et de course. D’autres correctifs concernent des arrêts possibles avec le HIIT, les listes Spotify ou ClimbPro en course.

Pourquoi certains sportifs devraient attendre

Garmin signale que l’enregistrement d’une séance d’escalade en salle peut faire planter la montre et recommande aux personnes concernées d’attendre la prochaine bêta. L’ECG et la plongée sont également désactivés sur les versions de test concernées de la gamme fēnix 9.

Sur une montre inscrite, vérifiez la mise à jour depuis Paramètres → Système → Mise à jour du logiciel → Rechercher les mises à jour. Le guide du programme bêta détaille les modalités d’inscription. Si vous revenez au logiciel stable, Garmin indique qu’il faut attendre une version de test plus récente pour mettre de nouveau la montre en bêta.