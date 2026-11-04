Garmin : pourquoi le titane de ses montres ne peut pas simplement remplacer tout le plastique

Une montre vendue avec un boîtier en titane garde pourtant besoin de plastique. Chez Garmin, ce choix ne relève pas seulement du coût : le métal complique le passage des signaux radio. Le constructeur explique comment il associe titane et polymère sur ses modèles haut de gamme pour conserver leurs connexions.

Dans une interview publiée par TechRadar, les responsables de Garmin détaillent le nano-moulage utilisé sur les Fenix 9 Pro et MARQ de troisième génération. Le problème est de faire cohabiter structure métallique, antennes et finesse.

Le polymère laisse une voie aux communications

Un boîtier entièrement métallique n’offre pas les mêmes conditions aux ondes qu’une partie en polymère. Il faut donc intégrer des zones adaptées aux communications de la montre. Le matériau visible n’est pas, à lui seul, un indicateur simple de qualité : il répond aussi au fonctionnement des antennes.

Cette contrainte est particulièrement importante sur une montre qui doit conserver plusieurs liaisons dans un petit volume. Elle rejoint les distinctions d’usage entre les connexions de la Fenix 9 Pro avec ou sans téléphone : le boîtier doit accompagner les fonctions électroniques, pas seulement les protéger.

Une surface travaillée à très petite échelle

Garmin décrit un procédé où la surface du métal est finement texturée pour que le polymère s’y accroche. Le but est d’obtenir une liaison étroite entre les deux matériaux, tout en réduisant la place nécessaire à leur assemblage.

Le constructeur évoquait déjà cette technologie dans son annonce officielle des Fenix 9. L’interview apporte l’explication du compromis : conserver la résistance et l’apparence du titane sans enfermer les antennes dans une enveloppe qui gênerait leurs signaux.

La présence de polymère sur une montre en titane n’est donc pas automatiquement une économie cachée. Dans cette conception, elle fait partie du travail nécessaire pour que le produit reste connecté, fin et portable au poignet.

Crédit photo : Garmin.