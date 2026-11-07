Garmin Fenix 9 Pro : la mise à jour 6.74 est disponible, voici ce que Garmin précise

Garmin annonce que la version stable 6.74 est entièrement déployée sur la Fenix 9 Pro. Le constructeur la décrit comme une mise à jour mineure : son journal mentionne des corrections de bugs diverses, sans détailler les problèmes concernés.

Déploiement complet ne signifie pas installation sur chaque montre

Dans son message officiel consacré à la Fenix 9 Pro, Garmin indique une distribution à 100 %. La mise à jour n’est donc plus réservée à une petite proportion des appareils visés. Il faut encore que votre exemplaire l’ait récupérée puis installée.

Ce journal succinct ne permet pas d’annoncer un gain d’autonomie, une meilleure précision cardiaque ou la résolution d’un plantage particulier. Si vous attendiez un correctif précis, le numéro 6.74 ne suffit pas à établir qu’il répond à votre problème.

Commencez par synchroniser la montre avec Garmin Connect, puis ouvrez ses réglages système et la rubrique de mise à jour du logiciel. Le manuel de la série Fenix 9 précise que la recherche peut aussi se faire automatiquement lorsque la montre communique avec le téléphone en Bluetooth ou utilise le Wi-Fi.

Après installation, contrôlez le numéro de logiciel affiché dans les informations de la montre. C’est ce relevé qui permet de confirmer la présence de la version 6.74, plutôt que l’absence de notification sur le téléphone. Les mises à jour des cartes ou des applications Connect IQ ne sont pas ce numéro de logiciel système.

L’autre solution passe par Garmin Express

Sur ordinateur, Garmin Express peut transmettre le logiciel à la montre reliée en USB. Suivez la procédure officielle et ne débranchez pas l’appareil pendant l’opération. Une fois le redémarrage terminé, vérifiez de nouveau la version. Cette procédure concerne la mise à jour stable visée par Garmin, sans nécessiter de rejoindre un programme bêta.