Garmin fēnix 9 ou Apple Watch Ultra 4 : laquelle choisir pour une randonnée de deux jours ?

Pour deux journées de dix heures de marche sans prise, la Garmin fēnix 9 standard de 47 ou 51 mm offre la plus grande marge sur le papier. L’Apple Watch Ultra 4 reprend l’avantage si vous cherchez un SOS par satellite directement au poignet en France. Le choix dépend donc du temps de marche que vous voulez enregistrer, de la carte que vous utiliserez et de votre moyen d’appeler à l’aide.

Deux jours de randonnée ne veulent pas dire 48 heures de GPS

Deux étapes de huit heures représentent 16 h d’enregistrement. Deux étapes de dix heures en représentent 20, auxquelles s’ajoute la consommation de la montre entre les deux activités. Le manuel Garmin détaille l’autonomie par taille et par profil. Les chiffres d’Apple pour l’exercice viennent d’un protocole de course en plein air et ne constituent pas un essai comparatif sur le même sentier.

Montre Activité standard annoncée Autre mode annoncé Pour 2 × 10 h fēnix 9 43 mm 18 h 15 h en précision maximale Prévoir une recharge ou un mode prolongé fēnix 9 47 mm 30 h 25 h en précision maximale Marge théorique en mode normal fēnix 9 51 mm 54 h 45 h en précision maximale Plus grande réserve annoncée Apple Watch Ultra 4 18 h 25 h en prolongé, 45 h en ultraprolongé Prévoir un mode prolongé ou une recharge

Sur la Garmin 47 mm, la musique en mode normal ramène la valeur annoncée de 30 à 12 h. Sur l’Ultra, les modes prolongés modifient l’enregistrement et le plus économe désactive les alertes et les temps au tour. Vérifiez le profil réellement utilisé avant de compter sur les autonomies du tableau.

Préparez les cartes avant de quitter le Wi-Fi

Sur Garmin, téléchargez la zone TopoActive, transférez le parcours et ouvrez-le sur la montre. Sur Apple, téléchargez la carte dans Plans sur l’iPhone et synchronisez-la avec la montre. Ouvrez la zone depuis le poignet pour vérifier que le téléchargement a abouti. Si vous comptez suivre un fichier GPX sur l’Ultra, testez son import et son affichage dans l’app que vous comptez utiliser. Une carte disponible hors ligne et un parcours utilisable sont deux vérifications distinctes.

Le GPS vous situe, le satellite peut servir à donner l’alerte

La fēnix 9 standard utilise les satellites pour le positionnement. Elle ne dispose pas de la messagerie intégrée des variantes fēnix 9 Pro inReach. L’Ultra 4 peut contacter les secours par satellite en France hors réseau si elle peut établir la liaison. Le partage de position via Localiser est un service distinct qui exige un forfait mobile actif associé à la montre.

Choisissez la Garmin 47 ou 51 mm si votre priorité est d’enregistrer deux longues étapes et de suivre votre itinéraire avec une réserve confortable. Choisissez l’Ultra 4 si vous voulez surtout son SOS intégré et que vous pouvez gérer l’autonomie avec une courte recharge ou un profil adapté. Pour les deux, testez votre configuration sur une sortie plus courte avant de lui confier tout le week-end.