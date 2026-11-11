Garmin Fenix 9 : ce mode économise la batterie en relevant votre position une fois par heure par défaut

Sur une randonnée de plusieurs jours, la Garmin Fenix 9 peut enregistrer les grandes étapes du parcours avec le profil Expédition. Par défaut, la montre relève un point GPS par heure. Ce mode privilégie l’autonomie et conserve moins de détails qu’un enregistrement de randonnée classique.

Ce que vous verrez sur la carte au retour

Imaginez un sentier qui contourne un lac entre deux mesures. Les points peuvent se retrouver sur deux rives différentes sans montrer par où vous êtes passé. Le profil Expédition garde des repères sur votre progression. Pour retrouver les virages, les détours ou le détail d’une descente, le profil Randonnée est plus adapté.

Dans son manuel de la Fenix 9, Garmin indique que ce profil coupe aussi les capteurs et accessoires, y compris la connexion au smartphone. Tenez-en compte si vous voulez suivre votre fréquence cardiaque au poignet ou utiliser une fonction liée au téléphone pendant la marche.

Si vous marchez à la frontale, vérifiez ce réglage avant de partir

Par défaut, les points automatiques cessent après le coucher du soleil. Dans les paramètres de l’activité, activez Enregistrer après le coucher du soleil si votre étape se prolonge le soir. Le menu Intervalle d’enregistrement permet aussi d’ajuster la fréquence des relevés. Plus vous espacez les points, moins la trace est détaillée.

Enregistrez vous-même un refuge ou une bifurcation

Depuis le cadran, appuyez sur le bouton supérieur droit, puis ouvrez Activités → Extérieur → Expédition. Appuyez de nouveau pour démarrer l’enregistrement. Pendant la marche, utilisez Ajouter un point pour marquer l’endroit où vous vous trouvez, même si la montre vient d’enregistrer un point automatique.

Vous pouvez ensuite ouvrir Afficher les points, choisir un repère et afficher ses Détails ou sélectionner Rallier pour lancer la navigation vers lui. Cette manipulation est utile pour mémoriser l’emplacement exact d’un refuge ou d’une bifurcation sans enregistrer davantage de points tout au long de l’étape.

Pour une sortie à la journée où la précision du tracé compte davantage, consultez nos réglages GPS de la Fenix 9. Sur plusieurs jours, le profil Expédition prend son sens si les grandes étapes vous suffisent et que vous avez vérifié le suivi de nuit.