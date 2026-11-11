Garmin Fenix 8 ou Fenix 9 : si vous randonnez surtout avec les cartes, laquelle vaut vraiment le coup ?

Si vous achetez une Garmin pour suivre un itinéraire en randonnée, la Fenix 8 sait déjà afficher des cartes. La Fenix 9 ne se juge donc pas sur la présence de la cartographie, mais sur ce que vous attendez du guidage, de l’écran et de l’autonomie pendant la sortie.

Le bon test commence par votre itinéraire habituel

Usage Fenix 8 Fenix 9 Consulter une carte au poignet Oui, avec la carte installée Oui, avec la carte installée Suivre un parcours préparé Compatible Compatible Préparer une randonnée hors réseau Télécharger la zone et vérifier le parcours avant de partir Même préparation Comparer l’autonomie Comparer les versions et le mode GPS Comparer les versions et le mode GPS

Garmin documente la cartographie de la Fenix 8 et la gestion des cartes de la Fenix 9. Pour comparer, prenez un trajet où vous connaissez déjà un carrefour difficile. Regardez combien de manipulations vous demande le passage de la carte au guidage, puis vérifiez si le texte reste lisible au niveau de zoom que vous utilisez réellement.

Ce qui peut justifier de changer de montre

Si votre Fenix 8 affiche déjà la zone dont vous avez besoin et tient la durée de vos sorties, l’itinéraire lui-même ne justifie guère de changer de génération. L’intérêt de la Fenix 9 dépend davantage du confort sur le terrain. Comparez à taille et technologie d’écran équivalentes. Une configuration solaire et une version AMOLED de taille différente ne donnent pas une comparaison directe de lisibilité et d’autonomie.

La vidéo de Space For Humans prend le prix comme point de départ. Pour un achat en France, comparez des références exactes, le prix constaté et la garantie du vendeur. Une réduction annoncée à l’étranger ne donne pas le prix de la montre que vous pouvez acheter ici.

Le verdict pour deux profils

Si vous suivez quelques parcours connus et souhaitez consulter la carte au poignet, commencez par chiffrer la Fenix 8. Si vous consultez la carte à chaque bifurcation et passez plusieurs journées loin d’une prise, essayez les deux formats et comparez leurs estimations dans le mode GPS que vous utilisez. Le bon critère est la marge qui vous reste en fin de sortie.