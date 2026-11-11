Garmin Fenix 8 et Fenix 9 : 5 vérifications à faire sur votre montre avant de partir sans réseau

Vous pouvez suivre un parcours en montagne sans réseau mobile, à condition d’avoir préparé la montre avant de partir. Sur les Garmin Fenix 8 et Fenix 9, voici cinq vérifications à faire tant que vous avez une connexion et du temps pour corriger ce qui manque.

1. Vérifiez la carte de toute la zone

Ouvrez la gestion des cartes et contrôlez que la zone où vous marchez est installée. Pensez aux détours possibles et au point d’arrivée, surtout près d’une frontière. Garmin explique comment gérer les cartes dans le manuel de la Fenix 9.

2. Ouvrez le parcours depuis la montre

Après la synchronisation, ouvrez le trajet sur le poignet. Vérifiez son nom, le sens de départ et le point final. Deux parcours aux noms proches peuvent être difficiles à distinguer une fois sur le terrain.

3. Testez la lecture de la carte en marchant

Affichez un carrefour connu et essayez de changer de zoom sans vous arrêter longtemps. Le manuel de la Fenix 8 détaille l’affichage de la carte. Gardez un niveau de détail suffisant pour lire les intersections.

4. Contrôlez la marge de batterie avec le mode GPS choisi

Vérifiez l’autonomie attendue avec le profil d’activité et le mode GPS que vous utiliserez. Une sortie plus longue que prévu ou de fréquentes consultations de la carte peuvent réduire la marge disponible. Rechargez la montre avant de partir si cette marge est faible.

5. Préparez une solution de secours

Enregistrez le parcours et une carte sur un deuxième support. Vérifiez aussi comment revenir au point de départ ou reprendre le tracé sur la montre. En terrain isolé, garder une carte hors ligne sur le téléphone ou un support papier vous laisse une solution si la montre n’est plus utilisable.