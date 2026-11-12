Garmin Enduro 4 ou Fenix 9 Pro : quelle montre tient le plus longtemps avec un GPS précis ?

À diamètre égal, l’Enduro 4 garde l’avantage dans le mode GPS le plus précis de Garmin. Le constructeur annonce 60 heures sans solaire, contre 54 heures pour la Fenix 9 Pro Solar de 51 mm. L’écart est de six heures dans ce mode. C’est le bon repère si vous cherchez à conserver une trace détaillée tout au long d’un ultra ou d’une randonnée sur plusieurs jours.
Les chiffres à comparer mode par mode
Les valeurs ci-dessous viennent des manuels de l’Enduro 4 et de la Fenix 9 Pro Solar. Elles comparent des profils de suivi équivalents sur deux montres de 51 mm. Garmin exprime les valeurs avec solaire en supposant une utilisation extérieure à 50 000 lux pendant l’activité.
|Mode GPS
|Enduro 4
|Fenix 9 Pro Solar 51 mm
|Optimisation de la précision
|60 h / 90 h avec solaire
|54 h / 75 h avec solaire
|Normal ou équilibré
|80 h / 144 h avec solaire
|75 h / 124 h avec solaire
|Prolongé
|120 h / 320 h avec solaire
|100 h / 211 h avec solaire
Les 320 heures ne correspondent pas à la précision maximale
Le maximum de 320 heures annoncé pour l’Enduro 4 combine le profil prolongé et l’apport solaire. Sur un parcours boisé, de nuit ou sous une manche, prenez d’abord la colonne sans solaire comme repère. Si vous voulez garder la meilleure précision dans les passages difficiles, c’est la première ligne du tableau qui doit guider votre choix.
L’Enduro 4 pèse 63 g selon Garmin et son écran transflectif MIP est conçu pour un usage prolongé en extérieur. Pour choisir la Fenix, regardez aussi la variante exacte et les fonctions que vous utiliserez : notre guide Fenix 9 Pro et inReach détaille les conditions de communication sans téléphone. Les autonomies du tableau sont des estimations constructeur, à confronter à votre parcours, à la lumière et aux fonctions activées.
Crédit image : Garmin.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.