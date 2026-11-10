Le logiciel stable 28.04 corrige les coordonnées de certaines plongées et revoit une alarme de remontée. La diffusion commence progressivement sur la famille Descent Mk3.

Garmin Descent Mk3 : cette mise à jour corrige des plongées enregistrées au mauvais endroit

Votre plongée apparaît sur la carte loin de l’endroit où vous êtes entré dans l’eau ? Garmin corrige ce défaut dans le logiciel 28.04 de la famille Descent Mk3. L’annonce publiée sur son forum le 9 novembre décrit des coordonnées d’entrée ou de sortie qui pouvaient être erronées, généralement près de l’Afrique.

Cette version stable touche aussi des fonctions utilisées sous l’eau. Elle ne se résume donc pas à une retouche de carte : Garmin modifie le déclenchement d’une alarme et un calcul concernant les plongées en recycleur.

La carte pouvait raconter une autre plongée que la vôtre

Le journal officiel de la version 28.04 mentionne également la correction de l’ajout impossible d’un site de plongée à un parcours. Les icônes de sites peuvent désormais être masquées sur la carte.

Ce sont deux usages distincts : enregistrer une position correcte sert à relire sa sortie ; masquer des icônes permet simplement d’alléger l’affichage. Le second changement ne rend pas le GPS plus précis et ne constitue pas une correction de localisation.

Garmin ne précise pas dans cette annonce si les anciennes coordonnées incorrectes seront recalculées. Il ne faut donc pas compter sur l’installation pour réparer automatiquement tout un historique déjà enregistré.

Une alarme de remontée dont les conditions changent

Pour réduire les alertes intempestives, Garmin indique deux seuils de déclenchement : une remontée dépassant 10 mètres par minute pendant dix secondes, ou 20 mètres par minute pendant cinq secondes. En plongée avec recycleur à circuit fermé, le temps estimé pour revenir à la surface ne prend plus en compte les changements automatiques de consigne à venir.

Un autre correctif vise le déclenchement indésirable d’autres types de plongée depuis le mode apnée en piscine.

Ces modifications décrivent le comportement du logiciel. Les seuils d’une alarme ne sont pas des consignes de remontée à adopter : la préparation et les procédures de plongée ne se déduisent pas d’une note de mise à jour. Pour comprendre les indications propres à votre configuration, le manuel et votre formation restent les références.

Un déploiement stable, mais pas encore proposé à toutes les montres

L’annonce concerne les Descent Mk3, Mk3i et Mk3s. Au moment du message, Garmin indiquait avoir ouvert la distribution à 20 % des appareils, avec une extension progressive. Cela ne signifie pas que 20 % de toutes les montres Garmin sont concernées.

Une page explicative sur le transfert des réglages lors d’un changement de montre complète la version. Avant d’interpréter une absence de notification comme une panne, vérifiez d’abord la référence et le numéro de logiciel de votre appareil. Le numéro à rechercher ici est bien 28.04 ; l’annonce ne concerne ni les Fenix ni les autres ordinateurs Descent.

Photo : Garmin.