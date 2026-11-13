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Garmin, Coros ou Suunto : quelle montre pour suivre un itinéraire en trail ?

Samuel Le Goff2 min de lecture
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Suunto Race 3S, Garmin Fenix 9 et Coros Pace 4 Pro côte à côte
Photo : Andrew McLemore, GearJunkie.

La Garmin Fenix 9, la Coros Pace 4 Pro et la Suunto Race 3S affichent toutes des cartes sans réseau. Si vous suivez une trace GPX préparée, la légèreté et la lisibilité peuvent peser davantage que le prix. Si vous changez souvent d’itinéraire en cours de route, la Garmin peut calculer un parcours depuis la montre.

Photo : Andrew McLemore, GearJunkie. Noms des modèles ajoutés par Menow.

CritèreFenix 9 (51 mm)Pace 4 ProRace 3S titane
Prix en FranceGamme dès 999,99 €449 €499 €
Boîtier et poids51 mm, 91 g47,6 mm, 51 g46 mm, 56 g
Écran AMOLED1,4 pouce1,47 pouce1,32 pouce
Mémoire et étanchéité64 Go, 10 ATM32 Go, 5 ATM64 Go, 5 ATM
Autonomie quotidienne maximale29 jours21 jours12 jours
Autonomie GPS maximale54 h en mode normal, 45 h en précision maximale60 h tous systèmes, 40 h en double fréquence38 h en double fréquence
NavigationCarte hors ligne et calcul au poignetCarte hors ligne et trace préparéeCarte hors ligne, trace et profil d’altitude

Les autonomies sont des maxima annoncés. Comparez les modes GPS équivalents : les 60 h de Coros correspondent au mode tous systèmes, contre 40 h en double fréquence. Garmin propose aussi des boîtiers de 43 et 47 mm. Le tarif de départ couvre la gamme. Consultez les fiches Garmin, Coros et Suunto pour la variante exacte.

Ce que l’essai de terrain a fait ressortir

Andrew McLemore, dans son comparatif de terrain, apprécie la précision GPS et les détails de la carte Garmin. Il trouve l’écran Coros lisible et la molette plus simple à manipuler. Chez Suunto, il apprécie le bracelet et les options de la carte, avec des menus qu’il a trouvés plus lents. La fiche officielle permet d’identifier la montre Suunto comme une Race 3S. La connectivité satellite autonome inReach relève, elle, des Fenix 9 Pro compatibles avec abonnement.

Avant de partir, vérifiez le parcours hors connexion

  1. Importez le GPX de l’organisateur ou votre parcours.
  2. Téléchargez le fond de carte de la zone.
  3. Synchronisez puis ouvrez le parcours sur la montre sans réseau.
  4. Choisissez le mode GPS selon le relief et la durée de la sortie.

Si le parcours est préparé, le profil d’altitude Suunto ou le grand écran Coros peuvent faire la différence. Si vous devez régulièrement improviser un détour sans téléphone, le calcul embarqué Garmin donne un avantage concret.

Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.

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Samuel Le Goff

Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.

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