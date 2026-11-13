Garmin, Coros ou Suunto : quelle montre pour suivre un itinéraire en trail ?

La Garmin Fenix 9, la Coros Pace 4 Pro et la Suunto Race 3S affichent toutes des cartes sans réseau. Si vous suivez une trace GPX préparée, la légèreté et la lisibilité peuvent peser davantage que le prix. Si vous changez souvent d’itinéraire en cours de route, la Garmin peut calculer un parcours depuis la montre.

Photo : Andrew McLemore, GearJunkie. Noms des modèles ajoutés par Menow.

Critère Fenix 9 (51 mm) Pace 4 Pro Race 3S titane Prix en France Gamme dès 999,99 € 449 € 499 € Boîtier et poids 51 mm, 91 g 47,6 mm, 51 g 46 mm, 56 g Écran AMOLED 1,4 pouce 1,47 pouce 1,32 pouce Mémoire et étanchéité 64 Go, 10 ATM 32 Go, 5 ATM 64 Go, 5 ATM Autonomie quotidienne maximale 29 jours 21 jours 12 jours Autonomie GPS maximale 54 h en mode normal, 45 h en précision maximale 60 h tous systèmes, 40 h en double fréquence 38 h en double fréquence Navigation Carte hors ligne et calcul au poignet Carte hors ligne et trace préparée Carte hors ligne, trace et profil d’altitude

Les autonomies sont des maxima annoncés. Comparez les modes GPS équivalents : les 60 h de Coros correspondent au mode tous systèmes, contre 40 h en double fréquence. Garmin propose aussi des boîtiers de 43 et 47 mm. Le tarif de départ couvre la gamme. Consultez les fiches Garmin, Coros et Suunto pour la variante exacte.

Ce que l’essai de terrain a fait ressortir

Andrew McLemore, dans son comparatif de terrain, apprécie la précision GPS et les détails de la carte Garmin. Il trouve l’écran Coros lisible et la molette plus simple à manipuler. Chez Suunto, il apprécie le bracelet et les options de la carte, avec des menus qu’il a trouvés plus lents. La fiche officielle permet d’identifier la montre Suunto comme une Race 3S. La connectivité satellite autonome inReach relève, elle, des Fenix 9 Pro compatibles avec abonnement.

Avant de partir, vérifiez le parcours hors connexion

Importez le GPX de l’organisateur ou votre parcours. Téléchargez le fond de carte de la zone. Synchronisez puis ouvrez le parcours sur la montre sans réseau. Choisissez le mode GPS selon le relief et la durée de la sortie.

Si le parcours est préparé, le profil d’altitude Suunto ou le grand écran Coros peuvent faire la différence. Si vous devez régulièrement improviser un détour sans téléphone, le calcul embarqué Garmin donne un avantage concret.