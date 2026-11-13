Garmin, Coros ou Suunto : quelle montre pour suivre un itinéraire en trail ?

La Garmin Fenix 9, la Coros Pace 4 Pro et la Suunto Race 3S affichent toutes des cartes sans réseau. Si vous suivez une trace GPX préparée, la légèreté et la lisibilité peuvent peser davantage que le prix. Si vous changez souvent d’itinéraire en cours de route, la Garmin peut calculer un parcours depuis la montre.
Photo : Andrew McLemore, GearJunkie. Noms des modèles ajoutés par Menow.
|Critère
|Fenix 9 (51 mm)
|Pace 4 Pro
|Race 3S titane
|Prix en France
|Gamme dès 999,99 €
|449 €
|499 €
|Boîtier et poids
|51 mm, 91 g
|47,6 mm, 51 g
|46 mm, 56 g
|Écran AMOLED
|1,4 pouce
|1,47 pouce
|1,32 pouce
|Mémoire et étanchéité
|64 Go, 10 ATM
|32 Go, 5 ATM
|64 Go, 5 ATM
|Autonomie quotidienne maximale
|29 jours
|21 jours
|12 jours
|Autonomie GPS maximale
|54 h en mode normal, 45 h en précision maximale
|60 h tous systèmes, 40 h en double fréquence
|38 h en double fréquence
|Navigation
|Carte hors ligne et calcul au poignet
|Carte hors ligne et trace préparée
|Carte hors ligne, trace et profil d’altitude
Les autonomies sont des maxima annoncés. Comparez les modes GPS équivalents : les 60 h de Coros correspondent au mode tous systèmes, contre 40 h en double fréquence. Garmin propose aussi des boîtiers de 43 et 47 mm. Le tarif de départ couvre la gamme. Consultez les fiches Garmin, Coros et Suunto pour la variante exacte.
Ce que l’essai de terrain a fait ressortir
Andrew McLemore, dans son comparatif de terrain, apprécie la précision GPS et les détails de la carte Garmin. Il trouve l’écran Coros lisible et la molette plus simple à manipuler. Chez Suunto, il apprécie le bracelet et les options de la carte, avec des menus qu’il a trouvés plus lents. La fiche officielle permet d’identifier la montre Suunto comme une Race 3S. La connectivité satellite autonome inReach relève, elle, des Fenix 9 Pro compatibles avec abonnement.
Avant de partir, vérifiez le parcours hors connexion
- Importez le GPX de l’organisateur ou votre parcours.
- Téléchargez le fond de carte de la zone.
- Synchronisez puis ouvrez le parcours sur la montre sans réseau.
- Choisissez le mode GPS selon le relief et la durée de la sortie.
Si le parcours est préparé, le profil d’altitude Suunto ou le grand écran Coros peuvent faire la différence. Si vous devez régulièrement improviser un détour sans téléphone, le calcul embarqué Garmin donne un avantage concret.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.