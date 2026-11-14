Garmin Approach S72 : une mise à jour corrige le capteur cardiaque au démarrage

Votre Garmin Approach S72 n’affiche aucune fréquence cardiaque au poignet après l’allumage ? La mise à jour 23.47 corrige un problème qui pouvait empêcher la mesure de démarrer. Sur son forum officiel, Garmin indique que le déploiement de cette version stable est désormais terminé. Vous pouvez la chercher sans vous inscrire au programme bêta.

Quel problème Garmin a-t-il corrigé ?

Le journal de la version 23.47 décrit un défaut précis : sur certaines montres, la mesure au poignet pouvait ne pas se lancer lorsque l’appareil était mis sous tension. L’indice utile est donc l’absence de mesure après le démarrage. Si une valeur est bien affichée mais fluctue pendant une activité, il faut aussi vérifier le port de la montre et l’état du capteur. Les notes de version ne mentionnent aucune modification de la précision des mesures.

Sur la S72, ouvrez le menu de la montre puis Paramètres → Système → Mise à jour du logiciel. Si le téléchargement n’est pas proposé, synchronisez la montre avec le téléphone auquel elle est associée. Le guide de mise à jour de l’Approach S72 détaille les différentes voies d’installation.

Garmin Connect ou Garmin Golf peuvent télécharger le logiciel en arrière-plan. Gardez la montre à portée du téléphone et acceptez l’installation lorsque celle-ci est proposée.

peuvent télécharger le logiciel en arrière-plan. Gardez la montre à portée du téléphone et acceptez l’installation lorsque celle-ci est proposée. Garmin Express peut rechercher la mise à jour lorsque vous branchez la montre à votre ordinateur avec son câble.

Après l’installation, vérifiez le numéro dans les informations système de la montre. Si vous voyez déjà 23.47 ou une version ultérieure, vous n’avez pas besoin de rechercher spécifiquement la 23.47.

Que vérifier si la fréquence cardiaque reste absente ?

Redémarrez la montre, portez-la et ouvrez l’écran de fréquence cardiaque pour voir si une valeur apparaît au repos. Vérifiez que la mesure au poignet est activée. Nettoyez et séchez l’arrière du boîtier, puis ajustez le bracelet juste au-dessus de l’os du poignet. La montre doit rester en contact avec la peau sans comprimer le bras. Si le défaut persiste, relevez votre version logicielle et notez si l’absence de valeur survient juste après l’allumage, seulement en activité ou dans les deux cas. Donnez ces précisions à l’assistance Garmin pour faciliter le diagnostic.