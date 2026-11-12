Garmin ajoute cinq cadrans sur Connect IQ : comment vérifier si votre montre peut les installer ?

Garmin a lancé le 11 novembre cinq cadrans reprenant les emblèmes officiels de branches des forces armées américaines. L’annonce cite notamment certaines fēnix, Instinct, tactix et Forerunner. Pour savoir si votre montre est concernée, vérifiez la référence exacte dans la fiche de chaque cadran.

Cinq versions avec des couleurs et des emblèmes propres

La collection couvre l’US Army, le Marine Corps, la Navy, l’Air Force et la Space Force. Les cadrans affichent l’heure et des indicateurs comme les pas ou la batterie, selon le design. Garmin indique qu’une partie des recettes soutient un fonds américain consacré aux activités et à la qualité de vie des militaires et de leurs familles.

Ouvrez Connect IQ avec votre montre associée, sélectionnez votre appareil et recherchez la collection. Vérifiez la liste des modèles compatibles et le prix affiché sur votre compte. L’annonce américaine ne suffit pas à établir un tarif en euros ou une disponibilité identique pour chaque compte français. Un modèle de la même famille peut avoir un écran ou un logiciel différent.

Si le cadran apparaît, lancez l’installation depuis sa fiche puis synchronisez la montre. Vous pourrez revenir à votre cadran précédent depuis le sélecteur de cadrans. Les nouvelles options servent à personnaliser l’affichage et leur compatibilité se vérifie séparément d’une mise à jour du système.

Crédit visuel : Garmin.