Gardez-vous occupé en vol : Les jeux hors-ligne incontournables pour les longs voyages

Préparez-vous à un long voyage en avion et vous êtes un passionné de jeux ? Nous passons en revue les meilleurs titres pour Nintendo Switch, Steam Deck et smartphones pour rendre votre long vol plus agréable. Les vacances sont le moment idéal pour voyager à l’étranger, y compris vers des destinations lointaines. Parfois, un vol en avion de plusieurs heures est inévitable. Comment éviter l’ennui à bord ? Nous avons la solution pour vous !

Passez le temps pendant votre vol

Bien sûr, vous pouvez utiliser les systèmes de divertissement à bord qui offrent des films, des séries, parfois même la télévision en direct, de la musique, des podcasts et des jeux de réflexion. Le choix est vraiment vaste et varié, allant des plus grands succès cinématographiques aux séries télévisées les plus populaires.

Mais que faire si vous êtes un gamer, en partance pour un long voyage en avion, et que vous voulez passer tout le vol avec le nez plongé dans l’écran de votre console, de votre Steam Deck (ou autre matériel similaire) ou de votre smartphone ? Nous avons passé en revue les jeux qui vous divertiront pendant de longues heures dans les airs, sans avoir besoin d’une connexion Internet constante. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c’est votre source d’énergie, mais si vous pouvez brancher votre appareil, la batterie ne sera pas un problème.

Nintendo Switch pour de longues heures en avion. Quels jeux choisir ?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ce sont deux titres d’une série que tout le monde connaît. Ils offrent tous deux un monde ouvert immense, plein de mystères à découvrir. Vous pouvez passer de nombreuses heures dans Hyrule, explorant toutes les régions, résolvant des quêtes secondaires ou vous concentrant sur l’histoire principale qui vous occupera également pendant un certain temps.

Super Mario Odyssey est un jeu dans lequel vous incarnez le héros éponyme, Mario, qui doit sauver la princesse Peach de Bowser. Le jeu comprend de nombreuses mécaniques pour enrichir le gameplay, et l'élément clé sera de maîtriser le mystérieux chapeau Cappy, qui aide à prendre le contrôle des autres personnages.

Animal Crossing: New Horizons est un véritable mangeur de temps et un simulateur de "slow life" sur une île. Le joueur crée sa propre île et en prend soin – du point de vue visuel, en maintenant de bonnes relations avec les voisins. Achetez, créez, nouez des relations avec différents personnages. Animal Crossing est une série qui accompagne les joueurs depuis des années et qui continue à offrir de nombreuses heures de jeu libre mais relaxant, sans grand scénario ou objectif spécifique. C'est comme les Sims, mais présenté à la manière typiquement Nintendo.

Mario Kart 8 Deluxe est le jeu de course le plus populaire de Nintendo, qui, grâce au soutien constant des développeurs, assure toujours de nombreuses heures de jeu. Bien que le plus de plaisir se trouve dans les modes multijoueurs (à la fois en ligne et hors ligne), rien ne vous empêche de vous amuser en solo. D'autant plus que le catalogue de circuits est constamment élargi et comprend actuellement 32 circuits de base, ainsi qu'une cinquantaine de circuits supplémentaires en DLC – le pack Mario Kart 8 Deluxe Booster, qui comprendra un total de 48 nouveaux circuits (à ce jour, 5 des 6 packs ont été publiés).

Pokémon Scarlet et Violet sont la 9ème génération de cette populaire série de jeux, dans laquelle le joueur crée son propre dresseur de Pokémon et part en voyage pour capturer et entraîner des Pokémon tout en combattant des forces ennemies. Dans ces épisodes, le joueur est transporté dans un monde ouvert de la région de Paldea, peuplée de nouvelles espèces de Pokémon. C'est ici qu'attend une aventure de plusieurs heures, où vous vous mesurerez non seulement aux "petites créatures de poche", mais aussi à un mystérieux groupe – Team Star.

Luigi's Mansion 3 est un "spin-off" de la série Mario où le joueur incarne Luigi, qui doit faire face non seulement à ses propres peurs, mais surtout à des phénomènes paranormaux inexpliqués.