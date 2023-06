Les jeux Android hors ligne les plus populaires de 2023

Chers lecteurs, nous savons à quel point il peut être difficile de trouver des jeux de qualité pour votre smartphone, surtout lorsque vous n’avez pas accès à Internet. Dans cet article, nous avons rassemblé pour vous les meilleurs jeux Android 2023 qui peuvent être joués hors ligne.

Les meilleurs jeux de course hors ligne

Trial Xtreme 4 est un jeu de course captivant qui nécessite Android 4.0 et plus pour fonctionner. Avec une taille de fichier de 23,9 Mo et une note d’utilisateur de 4.2, il offre une expérience de course amusante et sécuritaire à portée de main.

Hill Climb Racing, d’une taille de 19 Mo et nécessitant Android 2.2.0 et plus, est un autre jeu hors ligne divertissant. Avec une note d’utilisateur de 4.4, ce jeu vous permet de conduire une voiture sur un terrain accidenté, testant votre capacité à maintenir une vitesse optimale sans manquer de carburant ou de crasher la voiture.

Red Bull Air Race 2 est un jeu de course unique qui s’écarte des voitures et des motos pour se concentrer sur les avions. Ce jeu offre une expérience de course aérienne avec plus de 400 courses et de nombreux événements auxquels les joueurs peuvent participer.

Traffic Rider, un autre jeu de course de moto, offre une expérience de conduite en première personne avec des graphismes vifs. Les bruits de moto dans le jeu ont été enregistrés avec de vraies motos, ajoutant une touche de réalisme à l’expérience de jeu.

CSR Racing 2, bien qu’un peu plus grand avec une taille de fichier de 1 Go, offre une expérience de jeu impeccable avec des graphismes incroyables. Le jeu se concentre sur les courses de drag, qui sont une violation fondamentale des règles de la route.

Asphalt Nitro et Asphalt 8 sont deux autres entrées remarquables de la série Asphalt. Ces jeux de course offrent une expérience de jeu similaire, avec Asphalt Nitro étant une version plus petite et plus accessible de la série.

Rush Rally 3 est un jeu de simulation de véhicules qui offre une expérience de course presque réaliste sur votre téléphone. Vous pouvez faire la course de jour comme de nuit, sous la pluie ou sous la neige, sur du gravier, de la terre ou du tarmac​.

Les meilleurs jeux d’action hors ligne

Les amateurs de jeux d’action seront ravis de savoir qu’il existe une multitude de jeux d’action Android disponibles pour le gameplay hors ligne. Parmi les plus notables, nous avons “Shadow Fight 3”, un jeu de combat RPG où vous pouvez personnaliser votre personnage et apprendre diverses techniques de combat. Ensuite, il y a “Dead Effect 2”, un jeu de tir de science-fiction qui vous plonge dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Enfin, “Mortal Combat X” est un autre jeu de combat classique qui vous permet de combattre des adversaires avec des personnages emblématiques de la franchise.

Les meilleurs jeux de stratégie hors ligne

Les jeux de stratégie nécessitent une réflexion profonde et une planification minutieuse, et vous pouvez en profiter même sans Internet. Des titres comme “Clash of Clans” et “Plants vs. Zombies 2” offrent des heures de divertissement avec leurs intrigues captivantes et leurs mécanismes de jeu stratégiques. “Clash Royale”, bien que techniquement un jeu multijoueur en ligne, offre également un mode d’entraînement hors ligne où vous pouvez pratiquer vos stratégies contre l’IA.

Les meilleurs jeux de rôle (RPG) hors ligne

Les RPG sont parmi les genres de jeux les plus immersifs, et vous pouvez profiter de nombreux titres hors ligne. “Final Fantasy IX” est une aventure épique qui vous emmène à travers un monde fantastique avec une histoire profonde et des personnages bien développés. “Baldur’s Gate: Enhanced Edition” est un autre classique du RPG qui offre des heures de gameplay avec son scénario complexe et ses nombreux personnages. “Stardew Valley” est un RPG de simulation de vie où vous pouvez construire votre propre ferme et interagir avec les habitants de la ville.

Les meilleurs jeux de puzzle hors ligne

Si vous aimez les énigmes et les défis mentaux, les jeux de puzzle sont faits pour vous. “Monument Valley” est un jeu magnifiquement conçu qui vous fait naviguer à travers des structures impossibles. “The Room” est un jeu de puzzle mystérieux où vous devez résoudre des énigmes complexes pour progresser. “Candy Crush Saga” est un jeu de correspondance de trois éléments addictif qui peut être joué sans connexion Internet.

Les meilleurs jeux d’aventure hors ligne

Pour ceux qui aiment explorer de nouveaux mondes et vivre des histoires captivantes, les jeux d’aventure sont une excellente option. “Minecraft” est un classique où vous pouvez construire votre propre monde et explorer à votre rythme. “Limbo” est un jeu d’aventure de plateforme atmosphérique avec des graphismes impressionnants et une histoire touchante. “The Walking Dead” est un jeu d’aventure narratif basé sur la célèbre série télévisée, où vos choix déterminent le cours de l’histoire.

Les meilleurs jeux de sport hors ligne

Si vous êtes un fan de sport, il existe de nombreux jeux de sport disponibles pour Android qui peuvent être joués hors ligne. “Real Cricket 18” offre une simulation réaliste de cricket avec des graphismes de haute qualité et des commandes intuitives. “FIFA Mobile” et “PES 2020” sont deux jeux de football hautement recommandés qui offrent une expérience de jeu hors ligne captivante.

The Ramp

Pour les amateurs de skateboard, The Ramp est un choix parfait. Il s’agit d’un jeu de skateboard exceptionnel qui offre une expérience de jeu captivante sans publicités ni achats intégrés. Il est compatible avec les contrôleurs physiques, ce qui vous permet de jouer avec quelque chose de plus tangible qu’un écran en verre. C’est sans aucun doute le meilleur jeu de skateboard sur Android.

Golf On Mars

Pour les amateurs de golf, Golf On Mars est un excellent choix. Malgré son apparence et son gameplay simples, ce jeu est assez défiant. Vous devez lancer des balles de golf pour atteindre l’objectif de chaque parcours, ce qui devient de plus en plus difficile à mesure que les trous atteignent des endroits de plus en plus étranges. Le jeu nécessite une réflexion de type puzzle pour déterminer comment lancer la balle à un endroit en un minimum de coups.

Football Manager 2023 Mobile

Football Manager 2023 offre une expérience de gestion de football excellente. Contrairement à d’autres jeux de football, celui-ci est davantage une simulation d’entreprise où vous construisez votre équipe de zéro pour atteindre la première place. Ce jeu offre une expérience de jeu de simulation qui nécessite une stratégie et une planification.

8 Ball Pool

8 Ball Pool est un jeu de simulation qui se concentre sur le sport titulaire. Le gameplay vous met en compétition contre l’IA et des adversaires en ligne dans des jeux de billard en vue de dessus. En gagnant des matchs, vous pouvez augmenter votre position dans le classement, ce qui augmente la difficulté du gameplay. En gagnant des matchs en tête-à-tête et des tournois, vous gagnez des pièces qui peuvent être utilisées pour entrer dans des matchs et des brackets de compétence et d’enjeux plus élevés, ainsi que pour acheter des éléments de personnalisation.

Table Tennis Touch

Table Tennis Touch est un jeu de tennis de table pour mobile assez simple. Vous contrôlez une raquette flottante mystérieuse et la déplacez avec votre doigt pour renvoyer la balle lorsqu’elle vient vers vous. Le jeu offre plusieurs modes, comme la demi-table et les quilles, qui ajoutent un peu de couleur à l’expérience et présentent une alternative si vous vous ennuyez du tennis de table.

Retro Bowl

Si vous préférez quelque chose de plus rétro, vous devriez essayer Retro Bowl. Ce jeu offre des graphiques similaires à ceux de Tecmo Bowl, mais ce qui le distingue, c’est son gameplay stratégique et sa gestion d’équipe, offrant plus de profondeur que son inspiration. Le jeu est gratuit, avec un système de crédit en jeu. Vous pouvez améliorer certaines fonctionnalités, comme votre stade ou vos installations d’entraînement, et des achats intégrés sont inclus, avec un déblocage à 0,99 $ pour un gameplay illimité. Il y a aussi des packs de crédits optionnels pour ceux qui cherchent à avancer rapidement. En tant que jeu solo, ce que les joueurs dépensent n’affectera personne d’autre.Donc, en matière de jeux de football mobiles à un prix raisonnable, Retro Bowl est facilement un choix de premier ordre grâce à son gameplay profondément trompeur et à son modèle de tarification équitable.

Sue vous soyez un fan de sports d’action, de stratégie, de RPG, de puzzle, d’aventure ou de sport, il existe une grande variété de jeux Android que vous pouvez jouer hors ligne. Chacun de ces jeux offre une expérience de jeu unique, des graphismes impressionnants et un gameplay passionnant qui vous tiendra captivé pendant des heures. Alors la prochaine fois que vous cherchez un nouveau jeu à essayer, pourquoi ne pas essayer l’un de ces jeux hors ligne ? Vous pourriez être agréablement surpris par la qualité et l’amusement qu’ils offrent.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.