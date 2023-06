Hallucinant : Microsoft défie OpenAI et provoque un chaos total avec Bing !

Un récent rapport souligne que Microsoft avait été averti par OpenAI des risques potentiels liés à l’implémentation de leur nouveau modèle GPT-4 dans le moteur de recherche Bing. Cependant, les mises en garde semblent avoir été ignorées.

La relation entre Microsoft et OpenAI est à la fois complexe et ambivalente. D’un côté, ils sont partenaires commerciaux. De l’autre, ils sont en concurrence. Microsoft a son propre chatbot, Bing Chat, tandis qu’OpenAI a développé ChatGPT. Bien que ni l’un ni l’autre ne soient parfaits, Bing s’est montré particulièrement enclin à fabriquer des réponses fictives ces derniers mois. Une situation qui a conduit Microsoft à présenter ses excuses pour le comportement de son chatbot.

I love how Bing tries to answer this question and gets it spectacularly wrong and even cites our article about Google's Bard getting it wrong 🥲 https://t.co/uVGdycLyiD pic.twitter.com/lZAdjg01Xd

— Tom Warren (@tomwarren) May 16, 2023