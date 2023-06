Viva Technology 2023 : Un rendez-vous incontournable pour l’innovation et les startups

Viva Technology, le grand salon européen dédié à l’innovation technologique et aux startups, se prépare à ouvrir ses portes du 14 au 17 juin 2023 à Paris. Cet événement phare, attendu par des milliers de participants, promet une immersion dans les dernières tendances tech, de l’IA à la cyber-sécurité, en passant par le métavers.

Un événement mondial de l’innovation

Only 2 DAYS left until #VivaTech! Our innovation highway is about to hit full throttle, prepare to shift gears, accelerate your ideas & leave a trail of brilliance behind✨ Last chance to join the adventure! Secure your pass now at 20% off! 🔥 Code: VIVATECH20 🔥 — Viva Technology (@VivaTech) June 12, 2023



Viva Technology est une véritable plateforme de connexion pour les startups, les leaders tech, les grandes entreprises et les investisseurs. Ces acteurs se rassemblent pour répondre aux plus grands défis de notre monde. L’événement a attiré 91 000 participants de plus de 146 pays lors de ses précédentes éditions, faisant de lui un véritable carrefour de l’innovation mondiale.

Un programme d’exception

Cette année, le salon accueillera plus de 2 500 exposants, y compris les startups les plus prometteuses, des “licornes” et “centaures” tech, et plus de 1 700 investisseurs, allant des fonds de capital-risque aux investisseurs providentiels. Les participants pourront ainsi découvrir les dernières innovations, réseauter avec les pionniers de la tech, partager leurs idées, et peut-être même rencontrer leur prochain partenaire d’affaires.

Les défis et les récompenses pour les startups

Viva Technology offre également une plateforme pour les startups pour présenter leurs solutions. Elles auront l’opportunité de pitcher devant des VC de haut niveau et des entreprises leaders. De plus, l’événement propose des “VivaTech Awards”, permettant aux startups de recevoir la reconnaissance qu’elles méritent. Parmi les récompenses figurent les “Next Unicorn Awards”, “Female Founder Challenge”, “Next Startupper Challenge” et les “AfricaTech Awards”.

Un événement engagé

Viva Technology ne se contente pas de présenter l’avenir de la technologie. Le salon s’engage également pour l’avenir de notre planète. Plusieurs actions et engagements sont mis en place pour promouvoir l’innovation responsable et durable.

Réservez vos places dès maintenant

La Journée Grand Public aura lieu le samedi 17 juin. C’est l’occasion pour tous les curieux de découvrir les dernières innovations technologiques, de tester de nouveaux produits et de rencontrer les acteurs de l’innovation. Réservez dès maintenant votre pass pour ne pas manquer cet événement incontournable de l’innovation et des startups !

Viva Technology 2023 s’annonce comme un événement immanquable pour tous les passionnés de technologie, les startups en recherche de financement, les investisseurs à la recherche de la prochaine licorne, ou simplement les curieux qui veulent découvrir à quoi ressemblera le futur. Rendez-vous à Paris, du 14 au 17 juin 2023 pour un voyage au cœur de l’innovation.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.