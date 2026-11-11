Game Pass : vous bâtissez un royaume le jour et vous le défendez la nuit

Un rempart de plus ou une ferme qui rapportera de l’or demain ? C’est le genre de décision que Thronefall vous demande de prendre avant la tombée de la nuit. Le jeu de stratégie rejoint le Game Pass ce 11 novembre, avec une boucle courte qui se comprend dès la première attaque.

Le jour, chaque pièce prépare la prochaine nuit

Vous incarnez un souverain qui se déplace directement sur la carte. Pendant la journée, vous choisissez où investir : produire davantage d’or, renforcer un passage ou recruter des défenseurs. Quand les ennemis arrivent, il faut tenir avec les bâtiments et les troupes déjà en place. Vous pouvez aussi rejoindre le combat et déplacer vos unités là où la défense commence à céder.

Un premier investissement rentable peut financer plusieurs tours plus tard. Mais une ferme exposée ne rapporte rien si elle disparaît à la première vague. À l’inverse, couvrir tous les accès dès le départ peut vous laisser trop peu de revenus pour monter en puissance. Le jeu donne ainsi un rôle à chaque décision, sans exiger de gérer une grande armée ou de retenir des dizaines de raccourcis.

Quel abonnement permet d’y jouer ?

Dans son calendrier de novembre, Xbox indique Game Pass Ultimate, Premium et PC Game Pass. Les plateformes annoncées sont le cloud, la Xbox Series X|S, le PC et les appareils portables compatibles. Vérifiez la plateforme affichée dans votre application Xbox avant de lancer le téléchargement : les options de jeu dépendent aussi de votre abonnement et de l’appareil utilisé.

Thronefall figurait déjà dans notre sélection des arrivées de la semaine. Ici, la raison de l’essayer tient surtout à sa façon d’alterner préparation et défense. Si vous aimez les jeux où une mauvaise décision se voit immédiatement à l’écran, le format se prête bien à une première partie.

Le jeu de base suffit pour comprendre le principe

L’extension Craaghelm ajoute une campagne de montagne, des unités et des possibilités de personnalisation. Elle est présentée séparément dans les actualités officielles du jeu. L’annonce Game Pass concerne Thronefall. Vérifiez donc la fiche de l’extension avant de compter sur son inclusion avec l’abonnement.

Pour commencer, privilégiez les emplacements que vous pourrez défendre sur plusieurs vagues et gardez un œil sur les accès à votre château. Vous verrez vite si vous préférez bâtir une économie qui finance la suite ou gagner du temps avec une défense plus solide dès le départ.

Visuel : Xbox Wire / Mythwright.