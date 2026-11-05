Game Pass : trois jeux de 11 bit studios sont prévus pour 2027

11 bit studios a signé un accord avec Microsoft pour proposer trois jeux de son catalogue éditorial dans le Game Pass. Le studio polonais a rendu le contrat public le 3 novembre. Les trois titres doivent sortir en 2027. L’annonce ne précise pas encore lesquels.

Trois jeux sont couverts par l’accord

Le document décrit un accord de licence. 11 bit studios garde les droits sur les jeux concernés. L’expression « catalogue éditorial » couvre les jeux que la société publie. Elle ne permet donc pas de déterminer si les trois titres sont développés en interne ou par des équipes partenaires.

Le rapport mentionne des sorties prévues en 2027. Il ne précise pas à quel moment les jeux entreront dans l’abonnement, ni les formules ou plateformes concernées. Pour un abonné, la prochaine information utile sera la confirmation d’un titre accompagnée d’une date et des conditions d’accès.

Rapport réglementaire de 11 bit studios du 3 novembre.