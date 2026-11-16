Game Pass : 5 jeux se profilent pour décembre, voici les dates et les plateformes

Le calendrier de décembre du Xbox Game Pass commence à se remplir. Cinq jeux apparaissent dans les annonces déjà réunies, dont quatre ont un jour de sortie indiqué. Le premier arrive le 1er décembre. Deux jeux intéressent surtout les abonnés PC à ce stade, une distinction à regarder avant de modifier un abonnement ou d’inviter un ami à jouer sur console.
Les premières dates du Game Pass en décembre
Ce tableau reprend les annonces disponibles au 14 novembre. Il s’agit d’un point d’étape, en attendant le calendrier mensuel et le détail des formules concernées.
|Date
|Jeu
|Accès annoncé ou recensé
|1er décembre
|Hela: Of Mice & Magic
|Xbox Series X et S, PC, cloud
|3 décembre
|Dumpster Gang
|PC
|3 décembre
|Freestyle Football 2
|Xbox Series X et S, PC, cloud
|4 décembre
|A Game About Digging A Hole Together
|Xbox Series X et S, PC, cloud
|Décembre, jour à préciser
|There Are No Ghosts At The Grand
|PC, accès anticipé
Xbox confirme l’arrivée de Hela dès sa sortie. Son annonce de Dumpster Gang précise l’arrivée dans le PC Game Pass dès le lancement. Les plateformes et les dates restantes proviennent du relevé de Pure Xbox.
À quoi jouer en groupe dès les premiers jours ?
Hela propose une aventure coopérative en 3D avec une petite souris dans des décors inspirés du nord de la Suède. A Game About Digging A Hole Together reprend une boucle plus simple : creuser à plusieurs, récupérer des ressources et améliorer son équipement pour aller plus loin. Freestyle Football 2 met l’accent sur des matchs en ligne à cinq contre cinq. Et si le chaos de Dumpster Gang vous tente sur console, le 3 décembre concerne pour l’instant le PC, indépendamment de son arrivée ultérieure sur Xbox Series.
Pour savoir où télécharger un jeu à sa sortie, ouvrez sa fiche avec le compte qui détient l’abonnement et vérifiez la plateforme indiquée. Une date PC et une arrivée sur console peuvent relever de deux calendriers différents.
Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.