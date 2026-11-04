Game Pass ce 4 novembre : Void/Breaker arrive, Vampire Crawlers s’ouvre à Premium

Un FPS roguelite en version complète et une extension d’accès pour les abonnés Premium : les deux rendez-vous du jour ne concernent pas les mêmes joueurs.

Deux rendez-vous figurent au programme du Game Pass ce mercredi 4 novembre, mais ils ne concernent pas les abonnés de la même façon. Void/Breaker passe en version 1.0 et rejoint Xbox Series X|S et le cloud. Vampire Crawlers, déjà proposé avec d’autres formules, devient aussi accessible aux membres Premium.

Le calendrier publié le 3 novembre sur Xbox Wire précise à la fois les plateformes et les abonnements. Une distinction utile : voir un jeu dans la liste du jour ne signifie pas forcément qu’il était absent de tout le service auparavant.

Void/Breaker : le FPS roguelite sort de son accès anticipé

Microsoft annonce Void/Breaker pour le 4 novembre sur PC, Xbox Series X|S et Xbox Cloud Gaming, avec Game Pass Ultimate, Premium et PC Game Pass. Il s’agit de sa version complète 1.0.

Le jeu repose sur des combats à la première personne contre des machines, dans une boucle gouvernée par une IA hostile. Sa particularité mise en avant est la modification poussée des armes : les combinaisons servent à construire des synergies plutôt qu’à conserver un arsenal figé. C’est le versant rapide et orienté action de cette sélection.

Vampire Crawlers : le changement concerne surtout les abonnés Premium

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors s’ajoute aujourd’hui à Game Pass Premium. Il était déjà proposé aux abonnés Ultimate et PC Game Pass. Pour ces derniers, cette ligne du calendrier n’est donc pas une nouvelle arrivée.

Le principe s’éloigne de l’action continue de Vampire Survivors : exploration de donjons, construction de paquets de cartes et affrontements au tour par tour. L’intérêt se situe dans la préparation des combinaisons et le rythme choisi pour les exécuter.

L’annonce ne donne pas une heure d’activation française pour chacun de ces accès. La date du 4 novembre doit donc être lue comme celle du calendrier du service, sans promettre une disponibilité dès le début de la matinée.

Le 5 novembre apportera une autre sélection

La suite immédiate comprend Escape Academy 2: Back 2 School, avec coopération locale et en ligne à deux, ainsi que Firefighting Simulator: Ignite et MySims: Cozy Bundle. Les formules ne sont pas identiques pour tous : l’annonce place notamment Escape Academy 2 dans Ultimate et PC Game Pass. Avant de lancer un téléchargement, la fiche du jeu et le niveau d’abonnement restent les deux informations à rapprocher.