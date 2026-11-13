Galaxy Z Fold9 Plus : Samsung préparerait un pliable plus large face à l’iPhone Duo

Samsung préparerait un Galaxy Z Fold9 Plus au format plus large pour 2027. Dans un message du 11 novembre reproduit par Tech Advisor, TheGalox avance qu’Apple développerait aussi un iPhone Duo plus grand. Les deux appareils restent à l’état de rumeur. Leurs dimensions, leurs noms définitifs et leur disponibilité en France restent inconnus.

Ce que la nouvelle rumeur ajoute

En octobre, une première fuite évoquait deux pistes chez Samsung : un pliable plus grand ou un modèle aux caractéristiques allégées. La nouvelle publication ajoute un élément : un iPhone Duo 2 Plus pourrait viser le même format. Elle ne dit pas si Samsung a arrêté son choix ni si Apple prévoit de commercialiser cette déclinaison.

Le Fold8 et l’iPhone Duo ont déjà la même diagonale

Les deux modèles actuels offrent 7,6 pouces à l’intérieur. Le Fold8 adopte un format 4:3 en paysage. Les 2 670 × 1 878 pixels de l’iPhone Duo donnent une dalle un peu plus allongée. La diagonale ne suffit donc pas à déterminer la place disponible pour chaque application.

Caractéristique Galaxy Z Fold8 iPhone Duo Galaxy Z Fold9 Plus Écran intérieur 7,6 pouces, format 4:3 7,6 pouces, 2 670 × 1 878 pixels en paysage Diagonale et format inconnus Écran extérieur 5,5 pouces 5,4 pouces Inconnu Poids 201 g 254 g Inconnu Disponibilité en France Commercialisé Commercialisé Aucune annonce

Ces chiffres proviennent des fiches de Samsung et d’Apple.

Deux applis côte à côte, le premier usage qui pourrait en profiter

Si vous préparez un trajet avec une carte à gauche et une conversation à droite, une dalle plus large peut donner à chaque fenêtre assez de place pour afficher les noms de rues et le texte des messages. Le même gain peut aider à lire un PDF tout en prenant des notes. Encore faut-il que One UI permette de bien répartir l’espace et que les applications adaptent leur interface à la largeur de leur fenêtre.

Pour les films, les proportions comptent aussi. Une dalle plus allongée en paysage peut réduire les bandes noires à diagonale égale sur les vidéos au format large. Une dalle qui gagne surtout en hauteur profite davantage à la lecture ou à l’affichage de documents. La rumeur ne précise pas la forme retenue.

Le chiffre à regarder pour un usage à une main

Une fois le téléphone fermé, c’est la largeur du boîtier qui détermine jusqu’où le pouce doit aller pour atteindre l’autre bord du clavier. Le poids joue aussi : le Fold8 et l’iPhone Duo ont la même diagonale intérieure, avec 53 g d’écart. Pour décider si le Fold9 Plus mérite d’attendre, il faudra connaître son gabarit fermé, son poids et son prix en France. La rumeur sur un écran plus large ne renseigne pas encore sur ces trois points.

Le visuel d’ouverture montre le Galaxy Z Fold8. Crédit photo : Samsung.