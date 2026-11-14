Galaxy Z Fold8 : ce réglage rend de la place à vos applis en écran partagé

Deux applications côte à côte et une partie de l’écran reste occupée par l’heure, les icônes et les boutons de navigation. Sur le Galaxy Z Fold8, One UI permet de faire disparaître ces barres en écran partagé. Le réglage est particulièrement visible si vous utilisez les trois boutons de navigation en bas de l’écran.

Activer le plein écran pour les applications côte à côte

Ouvrez les Paramètres du Galaxy. Entrez dans Fonctions avancées, puis dans la rubrique consacrée aux fenêtres multiples. Vous pouvez aussi rechercher « écran partagé » dans les paramètres. Activez l’option qui permet d’afficher la vue en écran partagé en plein écran. Ouvrez deux applications en écran partagé. Depuis les applications récentes, touchez l’icône de la première puis choisissez de l’ouvrir en écran partagé. Sélectionnez ensuite la seconde application.

Dans la démonstration de SamMobile sur le Fold8, la différence se voit en comparant exactement les mêmes fenêtres avant et après l’activation. C’est la place occupée par les barres système que l’on récupère. La séparation entre les applications reste à l’écran et vous pouvez toujours la déplacer pour donner davantage de place à celle que vous utilisez le plus.

Retrouver l’heure et les boutons quand vous en avez besoin

Faites glisser votre doigt depuis le bord supérieur pour faire réapparaître la barre d’état. Le même geste depuis le bord inférieur rappelle la barre de navigation. Si vous préférez garder ces repères à l’écran tout le temps, désactivez l’option dans le même menu.

Essayez avec un document et une application de notes. Quelques lignes supplémentaires peuvent suffire à garder un passage sous les yeux pendant que vous écrivez. Le gain est plus discret si vous naviguez déjà par gestes, car le bas de l’écran est alors moins encombré. Le réglage s’applique à la vue partagée. Si une application ne propose pas ce mode, l’activation du plein écran ne lui ajoute pas cette compatibilité.