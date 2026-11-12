Galaxy Watch8 : ce geste coupe une alarme sans toucher l’écran

Sur la Galaxy Watch8, vous pouvez arrêter une alarme en rapprochant deux fois le pouce et l’index de la main qui porte la montre. Le double pincement se règle avant d’en avoir besoin. Il peut aussi déclencher une autre action selon ce que la montre affiche.

Activer le geste et faire un essai

Ouvrez les réglages de la montre ou l’application Galaxy Wearable sur le téléphone associé. Cherchez la section consacrée aux boutons et gestes, puis le double pincement. Les libellés peuvent varier légèrement selon la version. Après activation, programmez une alarme d’essai à une minute et attendez qu’elle apparaisse sur la montre avant de pincer deux fois.

Selon l’assistance Samsung, le même mouvement peut aussi répondre à un appel, agir sur la musique ou déclencher une photo quand la fonction adaptée est ouverte. Vérifiez l’action à l’écran avant d’utiliser le geste pour votre réveil. Un bon essai consiste à faire sonner d’abord une alarme créée directement sur la montre, puis à vérifier le comportement avec l’alarme que vous utilisez habituellement.

Pourquoi le même mouvement peut faire autre chose

Les Gestes universels sont une fonction d’accessibilité séparée. Lorsque ce mode de navigation est actif, le double pincement sert à revenir à l’élément précédent. Si vous utilisez déjà ce mode, gardez sa configuration et vérifiez le comportement de l’alarme avant de changer vos habitudes. Si le geste reste sans effet, contrôlez d’abord qu’il est activé et que l’alarme est affichée sur la montre.

Crédit visuel : Samsung.