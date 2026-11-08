Galaxy Watch : Samsung prépare des cadrans assortis à votre tenue

Une rubrique repérée dans Galaxy Wearable propose six styles vestimentaires pour recommander des cadrans. Elle ne photographie pas votre tenue et sa disponibilité reste à préciser.

Un costume, un tee-shirt ou une tenue de sport : Samsung semble vouloir simplifier le choix d’un cadran selon ce que vous portez. Une rubrique « Match your fashion » apparaît dans des captures de Galaxy Wearable publiées le 7 novembre. Le principe montré consiste à choisir un style vestimentaire pour recevoir des recommandations de cadrans, et non à photographier automatiquement ses vêtements.

Le repérage vient de Chris Franklin, sur X. À ce stade, Samsung n’a pas donné de liste de montres compatibles ni annoncé un déploiement français de cette rubrique.

Six looks à choisir, pas votre garde-robe à scanner

L’écran présente six ambiances : habillée, manteau clair, tee-shirt et jean, tenue décontractée colorée, couleurs vives et tenue sportive. La consigne affichée demande de sélectionner un style pour obtenir des cadrans recommandés. Le téléphone servirait donc de catalogue guidé plutôt que d’outil qui reconnaît vos habits.

Les résultats des recommandations ne sont pas montrés. Impossible d’affirmer combien de cadrans seront proposés, s’ils seront gratuits ou payants, ou si Samsung permettra ensuite de les personnaliser. L’intérêt est de rendre la sélection moins abstraite : partir d’un usage ou d’un look au lieu de parcourir des cadrans sans repère.

Samsung propose déjà une autre méthode avec vos propres couleurs

Cette nouveauté repérée ne doit pas être confondue avec My Style. Dans son guide de personnalisation des Galaxy Watch, Samsung décrit une fonction existante qui part d’une photo choisie dans la galerie ou prise avec l’appareil photo. L’utilisateur sélectionne une zone de couleur, puis un motif pour le fond du cadran.

La différence est pratique. My Style aide à adapter un fond aux couleurs d’une chemise ou d’une veste réelle ; Match your fashion semble orienter vers des cadrans à partir de quelques looks prédéfinis. L’un compose un fond personnel, l’autre suggère une sélection. Les captures ne permettent pas de dire qu’un système remplace l’autre.

Sur les modèles qui proposent My Style, le parcours documenté passe par Galaxy Wearable, les cadrans, puis My Style et la personnalisation. Les intitulés et les choix disponibles dépendent de la montre et de sa version logicielle ; le guide Samsung consulté concerne les appareils australiens, pas une garantie de présence sur chaque variante française.

La rubrique manque sur votre montre ? Ce n’est pas encore un signe de panne

Le message d’origine ne donne pas de numéro de version précis de Galaxy Wearable. On ne peut donc pas désigner une mise à jour à installer pour obtenir la fonction, ni conclure qu’une ancienne Galaxy Watch est exclue si elle ne l’affiche pas.

Le point à surveiller est une annonce de Samsung précisant les montres concernées et la version nécessaire. En attendant, les possibilités déjà présentes dans la rubrique Cadrans restent distinctes de cette expérimentation : changer les couleurs d’un cadran installé n’exige pas l’apparition de Match your fashion.