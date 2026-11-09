Galaxy Watch 8 : One UI 9 Watch arrive en version stable, la France reste à confirmer

La Galaxy Watch 8 commence à passer à One UI 9 Watch, mais le premier signal vient de Corée du Sud. Le déploiement stable rapporté ce 9 novembre concerne également la Watch 8 Classic. Pour un propriétaire français, l’information confirme une nouvelle étape du calendrier, pas encore la disponibilité de la mise à jour sur sa propre montre.

Selon SammyGuru, le logiciel repose sur Wear OS 7 et porte un numéro se terminant par BZJ7. Le téléchargement approche 2 Go depuis une précédente version stable ; les utilisateurs de la bêta reçoivent un paquet plus petit. Ces valeurs concernent les appareils signalés et peuvent varier selon la variante.

Après la bêta One UI 9 Watch déjà proposée sur la Watch 8, le numéro BZJ7 sert de repère dans les premiers signalements de version stable. Il ne faut pas l’utiliser comme un fichier à rechercher puis à installer manuellement sur n’importe quelle Watch 8 : les références et les régions ne sont pas interchangeables.

Le média YTechB rapporte lui aussi cette arrivée en Corée, tout en restant plus réservé sur l’étendue de la distribution au-delà des bêta-testeurs. Aucun calendrier français précis ni journal complet de la version stable exploitable n’a pu être confirmé dans les documents consultés.

Le contrôle utile consiste donc à passer par Galaxy Wearable, puis par les réglages de la montre et sa rubrique de mise à jour logicielle. Si rien n’est proposé, cela ne prouve pas un problème de votre appareil. Une annonce pour un premier marché et une notification sur une montre française sont deux étapes différentes.

Une charge d’entraînement qui ne se limite pas à la séance de sport

Les notes de la bêta Samsung décrivent plusieurs évolutions de Samsung Health. C’est sur cette documentation que reposent les fonctions détaillées ici, en attendant un journal stable complet pour chaque région. La charge cardio quotidienne doit aider à suivre l’effort accumulé et à le confronter à une plage cible, plutôt qu’à regarder isolément la durée d’un entraînement.

Le principe intéresse surtout ceux qui alternent journées actives et séances sportives. Une activité supplémentaire peut s’ajouter à la charge de la journée, même si elle n’a pas été pensée comme un entraînement. À l’inverse, un score ne suffit pas à décider qu’il faut pousser davantage malgré une douleur ou une fatigue inhabituelle.

Samsung décrit des conditions de collecte et des exigences logicielles pour ces indicateurs. Leur intérêt vient d’un historique, pas d’un chiffre à interpréter dès la première consultation. Ce sont des outils de suivi du bien-être et de l’activité, pas des diagnostics.

Le sommeil gagne un point de comparaison personnel

Dans les notes de la bêta Watch 8 publiées par Samsung, la rubrique des constantes nocturnes rassemble notamment fréquence cardiaque, variabilité cardiaque, respiration, température cutanée et oxygénation pendant le sommeil. Elle doit comparer les nouvelles mesures à une référence personnelle une fois celle-ci établie.

Cette logique est différente d’une simple comparaison avec une moyenne générale : ce qui compte est aussi l’écart par rapport à vos habitudes. Encore faut-il porter la montre dans les conditions nécessaires et disposer des fonctions compatibles sur son appareil et dans sa région.

Ces notes mentionnent également des raccourcis Santé et une présentation des cadrans retravaillés. Elles décrivent les fonctions du programme One UI 9 Watch ; elles ne constituent pas la preuve que chaque option est activée immédiatement sur toutes les variantes françaises.

Avant de juger l’évolution, attendez donc la proposition officielle sur votre montre et lisez les notes qui l’accompagnent. L’arrivée coréenne est le signal à surveiller ; la liste et les conditions affichées pour votre appareil resteront le meilleur guide pour savoir ce que vous pourrez réellement utiliser.