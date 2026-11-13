Galaxy Watch 10 Classic : un indice relance la piste d’une montre Samsung en 5G

Une montre Samsung portant la référence SM-L616 a été repérée dans la base de la GSMA. La référence donne un premier indice sur une éventuelle Galaxy Watch 10 Classic avec connexion 5G. Samsung n’a toutefois annoncé ni le modèle ni sa fiche technique.

Ce que la référence permet de déduire

SamMobile relève que le suffixe correspond à la façon dont Samsung identifie certains appareils compatibles 5G. C’est une piste fondée sur la nomenclature du fabricant. La présence du numéro dans la base ne renseigne pas à elle seule sur le nom commercial, les fréquences utilisées ou les pays concernés.

Ce qui compte si vous courez sans téléphone

Une montre avec connexion mobile peut rester joignable loin du téléphone, à condition de disposer d’un forfait compatible et d’une couverture suffisante. Pour écouter de la musique ou recevoir des appels, ces deux conditions comptent autant que la génération du réseau. Les conditions d’activation et les opérateurs français seraient donc à vérifier si Samsung annonce cette montre.

Pour un achat immédiat, vérifiez d’abord que votre opérateur prend en charge la montre qui vous intéresse. La possibilité d’utiliser le réseau mobile avec une montre déjà commercialisée est plus facile à évaluer que la compatibilité d’un appareil encore non annoncé.

Le visuel montre une Galaxy Watch8 Classic, modèle déjà commercialisé.