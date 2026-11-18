Galaxy : vos photos peuvent révéler où vous étiez, voici comment retirer cette information

Une photo peut contenir une position géographique en plus de l’image visible. Sur les Galaxy compatibles, les Restrictions maximales du Bloqueur automatique permettent de retirer les données de position lors de certains partages. Samsung vise notamment les photos envoyées depuis Galerie et celles jointes dans Samsung Messages. Cette protection mérite un contrôle avant de transmettre une image prise chez vous ou dans un lieu privé.

Elle n’efface cependant pas tout ce qui permet de reconnaître un endroit. Une enseigne, une adresse sur une enveloppe ou un monument restent visibles dans le cliché. Le réglage agit sur les informations associées au fichier, pas sur son contenu photographique.

Le réglage se trouve dans la sécurité du Galaxy

La documentation française du Bloqueur automatique confirme cette suppression des données de position. Les restrictions maximales sont proposées à partir de One UI 6.1.1, avec des différences possibles selon l’appareil et son logiciel.

Ouvrez Paramètres. Choisissez Sécurité et confidentialité, puis Bloqueur automatique. Activez le bloqueur si nécessaire, puis ouvrez Restrictions maximales. Lisez les protections proposées sur votre appareil avant d’activer leur interrupteur. Pour partager une photo, partez ensuite de Galerie Samsung et sélectionnez le destinataire ou l’application souhaitée.

Ne cherchez pas nécessairement un interrupteur indépendant nommé « retirer la position » dans cette page : Samsung décrit l’effet comme une composante du mode renforcé. Il faut donc évaluer l’ensemble des restrictions avant de l’adopter.

Ce mode fait plus que nettoyer les photos

Les restrictions maximales peuvent modifier d’autres habitudes, par exemple l’utilisation des profils de travail, de certains réseaux ou des liens reçus. Pour un Galaxy professionnel ou un téléphone administré par une entreprise, mieux vaut examiner ces conséquences avant d’activer le mode uniquement pour envoyer une photo.

Votre situation Ce qu’il faut vérifier Limite à garder en tête Envoi depuis Galerie Samsung Le mode renforcé et sa description sur le Galaxy. Ne pas extrapoler à toutes les applications photo. Photo jointe dans Samsung Messages L’application utilisée est bien celle de Samsung. Google Messages est un service différent. Partage depuis une autre galerie Les options propres à cette application. La protection décrite ici ne vaut pas garantie universelle. Image où une adresse est lisible Le contenu visible avant l’envoi. Retirer les métadonnées ne masque pas cette adresse.

Pour un envoi ponctuel, regardez aussi les options de partage

Samsung documente une autre méthode dans son guide de retrait de localisation dans Galerie : sélectionner les images, ouvrir le partage, puis cocher l’option qui retire leurs données de position avant de choisir le destinataire. Ce guide concerne les variantes néo-zélandaises sous One UI 3.0 ou ultérieur : il illustre une possibilité, sans certifier un intitulé ni une présentation identiques sur chaque Galaxy français.

Si votre écran propose cette option, elle permet de traiter le partage en cours sans confondre l’opération avec une suppression de la photo. Si elle manque, n’envoyez pas l’image en supposant que la position sera automatiquement retirée par l’application suivante.

Vérifiez la copie envoyée, pas seulement l’original

Pour contrôler la méthode, faites un essai avec une photo non sensible dont la position est connue. Envoyez-la vers un appareil que vous contrôlez, puis ouvrez les informations de la copie reçue. Le guide Samsung compare précisément les informations accessibles sur l’appareil destinataire après le partage.

L’assistance Samsung consacrée à Quick Share confirme également que les restrictions maximales retirent la position des images partagées depuis Galerie. Cela n’autorise pas à supposer que n’importe quel transfert, export de dossier ou service en ligne suit la même règle.

Avant l’envoi final, regardez enfin le cliché lui-même : plaque, courrier, badge ou reflet peuvent révéler ce que les métadonnées ne contiennent plus. La bonne protection combine donc un réglage vérifié et une dernière lecture de l’image destinée au destinataire.