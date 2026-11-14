Galaxy S28 : Samsung pourrait retirer un appareil photo du modèle standard

Le Galaxy S28 standard pourrait passer de trois appareils photo arrière à deux, selon une fuite attribuée au compte phonefuturist et relayée par SumahoDigest. Le scénario évoque deux options pour l’appareil principal, un capteur de 200 Mpx ou un capteur de 50 Mpx plus grand. Samsung n’a confirmé ni cette configuration ni l’identité du module qui disparaîtrait.

Le zoom est la question à surveiller

Si Samsung conserve à la fois l’appareil principal et l’ultra grand-angle, c’est le téléobjectif dédié qui manquerait dans ce scénario. Un téléphone peut encore proposer un bouton de zoom avec un recadrage de l’image principale. La qualité dépend alors de la lumière, de la distance et du traitement logiciel. Les portraits en intérieur et les sujets éloignés sont les usages où il serait particulièrement utile de comparer les résultats avec ceux d’un vrai téléobjectif.

200 Mpx ou un capteur de 50 Mpx plus grand, deux choix différents

Une définition plus élevée peut laisser davantage de latitude pour recadrer une photo en bonne lumière. Un capteur physiquement plus grand peut aider à recueillir davantage de lumière, selon l’optique et le traitement. Ces deux pistes restent distinctes. Le nombre de mégapixels seul ne permet de prévoir ni la qualité des images ni la netteté du zoom.

La même fuite évoque un rapprochement entre les concepts du modèle standard et de l’Edge. Il reste trop tôt pour en déduire la composition de la gamme attendue en 2028. Les premiers éléments à attendre seront la liste des appareils photo, leurs focales et, plus tard, des essais à cadrage identique.

Pour comparer les futurs résultats, regardez trois scènes à cadrage égal : un portrait en intérieur, un détail lointain pris en plein jour et une scène de nuit. Elles montrent respectivement comment le téléphone gère les visages, le recadrage et la faible lumière.