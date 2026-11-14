Galaxy S27 Pro : la mémoire la plus rapide pourrait être réservée à la version 1 To

Samsung pourrait réserver la mémoire vive LPDDR6 au Galaxy S27 Pro doté de 1 To de stockage. La distinction compte si vous attendez ce modèle pour ses performances. Acheter plus d’espace pour vos photos pourrait aussi changer le type de mémoire qui alimente la puce. À ce stade, il s’agit d’une fuite, avec une deuxième inconnue pour les acheteurs français : le processeur retenu en Europe.

Pourquoi « 1 To » ne dit rien sur la quantité de mémoire vive

Le téraoctet sert à stocker les applications et les fichiers. La LPDDR6 désigne une génération de mémoire vive, utilisée par le système pour travailler sur les données au moment où il en a besoin. C’est possible de changer de génération de mémoire sans augmenter sa quantité. Pour comparer deux modèles, il faut donc lire trois lignes distinctes : le stockage, la quantité de mémoire vive et son type.

Deux variantes pourraient porter le même nom

La configuration évoquée concerne une variante équipée d’une puce Exynos. Rien ne permet d’appliquer cette information à toutes les déclinaisons, notamment si Samsung commercialise aussi une version Snapdragon. Le constructeur n’a pas confirmé le détail de la gamme ni son attribution par pays. Un chiffre inscrit sur une fiche étrangère ne suffira donc pas à identifier la version française.

Une mémoire plus rapide peut aider quand un calcul ou un jeu doit déplacer beaucoup de données. Le gain réel dépend toutefois du logiciel, de la puce et de la gestion de la température. Si le 1 To coûte sensiblement plus cher, la capacité de stockage reste le critère le plus facile à évaluer avant la sortie. Les premiers essais comparatifs diront si la différence de mémoire justifie aussi un supplément.

La fiche française qui permettra de trancher

Une différence entre versions régionales importe aussi sur le marché de l’occasion et à l’importation. Deux annonces portant le même nom peuvent renvoyer à des références différentes. Avant de payer un supplément, vérifiez le numéro de modèle et demandez une fiche indiquant explicitement le type de mémoire. Pour du stockage seul, estimez plutôt la place occupée par vos vidéos et vos jeux sur votre téléphone actuel.

Plusieurs scénarios ont circulé depuis septembre. Les premières informations sur les choix de mémoire de Samsung évoquaient le Pro et l’Ultra, sans décision finale. Le détail du 1 To reste à confirmer.