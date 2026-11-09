Galaxy S27 Pro : écran plus net, capteurs plus grands… ce que Samsung préparerait

Un Galaxy plus complet que les modèles classiques, sans passer à l’Ultra : c’est la place que pourrait occuper le Galaxy S27 Pro. Dans une publication du 9 novembre, TheGalox évoque un écran plus défini, des capteurs photo plus grands, une batterie de capacité supérieure, une recharge plus rapide et davantage de mémoire vive. Une liste prometteuse, qui reste à ce stade une fuite sans confirmation de Samsung.

La comparaison mérite surtout d’être bien comprise. Il ne s’agit pas d’améliorations face à un hypothétique S26 Pro : le propos porte sur l’écart entre ce futur modèle Pro et les Galaxy S classiques. Et la publication ne donne pas les valeurs qui permettraient de mesurer cet écart.

Des capteurs plus grands : une piste photo, pas encore un résultat

Selon TheGalox, le changement toucherait l’appareil principal, l’ultra grand-angle, le téléobjectif et la caméra avant. Le leaker évoque de meilleurs appareils photo avec des capteurs plus grands, sans fournir les dimensions de chacun. Cette information ne signifie pas nécessairement une hausse du nombre de mégapixels : la taille du capteur et la définition sont deux caractéristiques différentes.

Un capteur plus grand peut offrir davantage de latitude pour capter la lumière, mais le résultat dépend aussi de l’objectif, de la stabilisation et du traitement logiciel. Sans dimensions, sans précisions sur chaque module et sans photos comparables, impossible de promettre des portraits plus réussis ou des images nocturnes plus propres. Pour quelqu’un qui photographie souvent à l’intérieur, c’est donc un point à surveiller, plutôt qu’un avantage déjà démontré.

L’écran passerait du Full HD+ au QHD+

La fuite évoque également un passage du Full HD+ au QHD+. L’intérêt concerne la finesse de l’affichage : textes, petits détails et images pourraient être affichés avec davantage de pixels. Le message ne précise toutefois ni la résolution exacte, ni les réglages disponibles.

Cette évolution ne renseigne pas, à elle seule, sur la luminosité ou la fidélité des couleurs. Elle ne signifie pas non plus que l’écran sera physiquement plus grand. Ce sont des questions distinctes, importantes pour ceux qui cherchent un téléphone confortable à lire sans devenir plus encombrant.

Une plus grosse batterie, sans autonomie chiffrée

Le même message annonce une capacité de batterie supérieure et une recharge plus rapide, avec un câble comme sans fil, sans indiquer de capacité ni de puissance. Il serait donc prématuré d’en déduire une journée supplémentaire d’utilisation ou un temps de recharge précis.

L’autonomie dépendra de l’ensemble du téléphone : écran, puce, modem, logiciel et usages. De même, la puissance maximale de recharge ne suffit pas à calculer le temps nécessaire pour retrouver une batterie pleine, puisque cette puissance varie pendant la charge.

Enfin, la publication évoque davantage de choix de mémoire vive et de stockage. La RAM peut aider à conserver des applications en mémoire lorsque l’on passe de l’une à l’autre ; le stockage sert à garder les photos, vidéos et fichiers. Aucune configuration précise n’est donnée : impossible de savoir quelles capacités seraient proposées en France, ni à quel tarif.

Pour savoir si ce Pro mérite un supplément, il manque encore les caractéristiques finales, le prix et les conditions d’une éventuelle commercialisation en France. Ce sont ces éléments, accompagnés de mesures comparables en photo et en autonomie, qui permettront de départager un Galaxy S classique et ce nouveau modèle.