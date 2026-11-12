Galaxy S27 : cinq fonds d’écran relancent la piste du bordeaux, mais le doute reste entier sur l’Ultra

Un ensemble de fonds d’écran attribués à la gamme Galaxy S27 relance l’hypothèse d’un modèle bordeaux. Les images rapportées par Digital.bg d’après SammyGuru évoquent cinq teintes. Elles ne montrent aucun châssis. Une autre fuite, attribuée à Ice Universe, évoque une palette différente pour le S27 Ultra.

Cinq teintes repérées dans les fonds d’écran

Les nuances rapportées sont le bleu foncé, le blanc, le bleu clair, le rose et le bordeaux. Samsung a déjà associé des fonds d’écran à certaines finitions de téléphone, ce qui explique l’hypothèse. Un fond d’écran peut aussi être partagé entre plusieurs modèles ou avoir une couleur sans équivalent sur le châssis.

Pourquoi le S27 Ultra pourrait avoir une autre palette

Ice Universe évoque du noir, du bleu, du rose clair et du blanc, ainsi qu’un violet spécial. Les deux informations ne portent pas exactement sur le même objet : une série d’images d’un côté et des finitions supposées d’un modèle de l’autre. Elles ne permettent pas de répartir les couleurs entre le S27, le S27+, le Pro et l’Ultra.

Si vous attendez une teinte précise en France, surveillez les fiches locales au moment de l’annonce. Une finition peut être réservée à un modèle, à un pays ou à un canal de vente. En attendant, le bordeaux est une piste issue de fonds d’écran supposés, sans confirmation de Samsung.