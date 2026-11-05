Galaxy S26, S26+ ou Ultra : 47 g d’écart, et une largeur qui change la prise en main

Le Galaxy S26 pèse 167 g, contre 190 g pour le S26+ et 214 g pour le S26 Ultra. Si vous hésitez entre les trois, regardez aussi la largeur. L’Ultra ajoute 6,4 mm au S26 standard. C’est cette distance supplémentaire que le pouce doit franchir pour atteindre le côté opposé de l’écran.

Modèle Poids Largeur Écran Galaxy S26 167 g 71,7 mm 6,3 pouces Galaxy S26+ 190 g 75,8 mm 6,7 pouces Galaxy S26 Ultra 214 g 78,1 mm 6,9 pouces

Le S26+ se rapproche de l’Ultra en largeur

Le S26+ se situe presque exactement à mi-chemin en poids. En largeur, il est à 2,3 mm de l’Ultra et à 4,1 mm du S26. Si vous voulez un grand écran, ce modèle permet d’économiser 24 g par rapport à l’Ultra. Si votre priorité est de tenir et manipuler le téléphone d’une main, la différence la plus marquée se trouve entre le S26 et les deux grands modèles.

Le S26 standard est aussi plus court de 14 mm que l’Ultra, avec 149,6 mm contre 163,6 mm. Cet écart compte pour atteindre le haut de l’écran et pour ranger le téléphone dans une poche peu profonde.

La coque change elle aussi la prise en main

Les mesures de Samsung concernent les téléphones nus. Une coque ajoute du poids et de la largeur, et son revêtement change la façon dont l’appareil tient dans la main. Si vous comparez les trois en magasin, essayez d’atteindre le bord opposé du clavier sans déplacer votre paume, puis reproduisez le geste avec une coque proche de celle que vous comptez utiliser.

L’Ultra garde des raisons de choisir son grand format, notamment son écran de 6,9 pouces, le S Pen intégré et le Privacy Display. Si ces fonctions vous intéressent, essayez de les manipuler en même temps que vous évaluez le poids. C’est le meilleur moyen de voir si le format vous convient dans l’usage que vous en aurez.

Samsung France, dimensions, poids et écrans des trois Galaxy S26.