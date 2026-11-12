Galaxy S24 : un second correctif d’octobre est signalé en Europe, voici la référence à vérifier

Une mise à jour de stabilité d’environ 662 Mo a été signalée pour la série Galaxy S24 en Europe. Tarun Vats donne la référence S928BXXU6EZJB pour le Galaxy S24 Ultra européen. La taille et la disponibilité peuvent varier selon l’appareil et sa version régionale. Le signalement ne confirme pas que tous les appareils français la reçoivent en même temps.

Deux références à ne pas confondre

Le précédent correctif, déjà documenté pour le S24 Ultra, se termine par EZJ1. Le signalement porte sur une nouvelle compilation, EZJB. Le changelog reproduit dans la publication mentionne des améliorations de stabilité générales. Il ne nomme aucun bug corrigé et ne permet pas d’attribuer à cette mise à jour un gain d’autonomie ou le passage à One UI 9.5.

Ouvrez Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation. Si le téléphone propose une mise à jour, ouvrez ses détails avant de l’installer. Après l’installation, le numéro de version et le niveau du correctif de sécurité sont consultables dans les informations sur le logiciel. La référence ci-dessus correspond au S24 Ultra SM-S928B. Un S24 ou un S24+ utilise un autre préfixe.

Si aucun téléchargement n’est proposé, gardez la version actuellement distribuée à votre appareil et vérifiez de nouveau plus tard. Il n’est pas nécessaire de charger un fichier destiné à un autre modèle pour rejoindre une vague de déploiement.