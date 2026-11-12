Galaxy S24 Ultra ou S27 Ultra : trois points à vérifier avant de changer de téléphone

Vous utilisez encore un Galaxy S24 Ultra et envisagez de passer au S27 Ultra ? Le premier a une fiche technique définitive et le second reste à l’état de rumeur. Trois points permettent déjà de savoir quoi regarder quand Samsung présentera son appareil : le zoom, l’autonomie et le stylet.

Point à comparer Galaxy S24 Ultra confirmé Galaxy S27 Ultra à vérifier Photo 200 Mpx et téléobjectifs optiques 3× et 5× 200 Mpx évoqués. Configuration des téléobjectifs à confirmer. Batterie 5 000 mAh typiques Capacité et autonomie à confirmer lors des essais. Stylet S Pen intégré avec commandes à distance compatibles Logement suggéré par la maquette. Fonctions du stylet à confirmer.

Zoom : comparez les focales que vous utilisez vraiment

Samsung confirme pour le Galaxy S24 Ultra un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif 3× de 10 mégapixels et un 5× de 50 mégapixels. Le 3× est utile pour cadrer un portrait ou un détail sans prendre autant de recul que pour le 5×. Sur le S27 Ultra, les fuites évoquent encore un capteur principal de 200 mégapixels, mais la configuration finale des téléobjectifs reste inconnue. Si vous photographiez souvent des concerts ou des sujets à distance, attendez des exemples au 3× et au 5× en faible lumière avant de conclure.

Batterie : la capacité du S24 Ultra est connue

La fiche officielle du S24 Ultra donne une capacité typique de 5 000 mAh. Les chiffres avancés pour son successeur restent provisoires. L’écart que vous constateriez dépendra aussi de l’état de votre batterie actuelle, de l’écran et du réseau. Si votre S24 Ultra tient encore jusqu’au soir, une capacité supérieure sur le papier ne dit pas à elle seule combien de temps vous gagneriez.

S Pen : vérifiez les fonctions autant que sa présence

Le S24 Ultra dispose d’un S Pen rangé dans le châssis. Des maquettes attribuées au S27 Ultra suggèrent que Samsung conserve un emplacement. Une maquette ne permet pas de vérifier les fonctions du stylet ni la présence de commandes à distance. Pour prendre des notes, annotez-vous surtout à l’écran ou utilisez-vous aussi le stylet pour déclencher une photo ? Cette distinction peut compter davantage que l’apparence du logement sur une fuite.

Pour l’instant, le S24 Ultra reste le modèle dont ces usages sont vérifiables. Le moment de comparer arrivera avec la fiche Samsung et les premiers essais du S27 Ultra.

Visuels : Samsung pour le Galaxy S24 Ultra et Sonny Dickson pour la maquette attribuée au Galaxy S27 Ultra. Montage retouché sur un fond studio commun. Les vues sont recadrées et présentées sans échelle commune.