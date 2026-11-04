Galaxy S23 FE : cette mise à jour ne contient pas encore One UI 9

Le Galaxy S23 FE continue de recevoir des correctifs pendant l’attente de One UI 9. Le firmware S711BXXSJGZI6, dont le déploiement est relayé le 3 novembre par SamMobile, reste une mise à jour de sécurité.

Le journal officiel de Samsung pour le SM-S711B permet de lever l’ambiguïté : cette compilation est datée du 29 octobre et conserve Android 16. Son niveau de correctif est fixé au 5 octobre 2026. Elle n’installe donc pas Android 17.

Le numéro de version permet de savoir ce qui arrive

Pour identifier le paquet, le repère le plus fiable est la référence complète S711BXXSJGZI6, plutôt que la seule présence d’un téléchargement. Dans le relevé de SamMobile, celui-ci pèse environ 291,55 Mo et apparaît notamment en Inde. Ce volume est un indice secondaire : il peut varier selon le point de départ et ne remplace pas les notes affichées sur le téléphone.

Samsung décrit une amélioration de la sécurité dans cette entrée du 29 octobre, sans lister de nouvelles fonctions d’interface pour cette compilation. Son historique distingue d’ailleurs clairement ce correctif des mises à niveau plus importantes : One UI 8.5 figurait dans une entrée spécifique du mois de mai.

Autrement dit, le téléphone poursuit son suivi courant pendant l’attente d’une autre génération du système. Les deux calendriers peuvent avancer séparément.

La présence de cette build dans le journal confirme son existence, mais Samsung précise que les changements et leur diffusion peuvent dépendre du modèle, du pays et de l’opérateur. Le signalement en Inde ne permet donc pas de promettre le même paquet à tous les appareils français au même instant.

Le contrôle se fait sur le Galaxy concerné, dans Paramètres, Mise à jour logicielle, Téléchargement et installation. Si une version est proposée, sa référence et son niveau de correctif permettent de déterminer ce qu’elle apporte réellement. L’absence de ce numéro précis peut simplement correspondre à une autre variante régionale ou à une vague différente.

One UI 9 reste une autre étape

Ce correctif n’établit ni une date française pour One UI 9, ni une annulation de cette mise à niveau. Son rôle est plus limité : renforcer la sécurité de la branche actuellement distribuée. Il faut donc attendre une annonce ou une compilation correspondant effectivement à la nouvelle interface pour considérer cette attente terminée.