Samsung annonce une fonction de repérage des perturbations respiratoires sur sa bague. Elle demande deux nuits de données valides et sa disponibilité dépend du pays.

Galaxy Ring : Samsung étend à sa bague le repérage des signes d’apnée du sommeil

La Galaxy Ring rejoint les appareils compatibles avec la fonction Samsung qui repère certains signes d’apnée du sommeil. L’annonce mondiale est datée du 3 novembre. La version mise à jour passe par l’application Samsung Health Monitor et Samsung confirme sa disponibilité aux États-Unis.

Deux nuits valides pour obtenir un résultat

La fonction analyse les perturbations respiratoires pendant le sommeil. Elle requiert deux nuits de données valides sur une période de dix jours et vise les signes d’une apnée modérée à sévère. Samsung indique que la version actualisée fournit aussi une indication sur le niveau des perturbations détectées.

La notice réglementaire décrit un outil prévu pour les adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas reçu de diagnostic d’apnée du sommeil. Le résultat est un signal à discuter avec un professionnel de santé. Un résultat négatif ne suffit pas à écarter une apnée et la fonction ne remplace pas une évaluation médicale.

Une mise à jour distincte du suivi du sommeil habituel

La nouveauté porte sur cette fonction ciblée, en plus des données de sommeil proposées par les objets connectés. Elle s’appuie sur l’association d’un téléphone Galaxy compatible et d’un accessoire Samsung compatible, comme le précise le dossier américain.

La FDA a autorisé la version mise à jour en juillet 2026 et l’autorité sud-coréenne MFDS a donné son feu vert en octobre. L’annonce du 3 novembre fait donc suite à ces démarches. Samsung prévoit une extension à d’autres pays, mais les documents consultés ne donnent pas de date française pour le repérage sur la bague.

Sources : annonce Samsung, disponibilité aux États-Unis et dossier FDA.