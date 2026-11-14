Galaxy A57, Pixel 10a ou iPhone 17e : lequel tient vraiment le plus longtemps ?

Le Pixel 10a a tenu 15 h 16 dans le test comparatif de Tom’s Guide, soit 4 h 03 de plus que le Galaxy A57 et 2 h 41 de plus que l’iPhone 17e. Le Samsung propose pourtant l’écran le plus grand et la recharge filaire la plus puissante sur sa fiche technique. Voici où ces différences se ressentent, et ce que vous achetez vraiment pour votre argent en France.

Galaxy A57, Pixel 10a et iPhone 17e face à face

Les prix sont ceux annoncés en France au lancement, hors promotion. Les mesures de luminosité, d’autonomie et de recharge proviennent du banc d’essai de Tom’s Guide. Elles comparent les trois téléphones dans le cadre de son protocole et ne prédisent pas l’autonomie exacte en jeu, en photo ou dans le train.

Critère Galaxy A57 5G Pixel 10a iPhone 17e Prix de lancement en France 529 € 549 € 719 € Stockage 128 ou 256 Go 128 ou 256 Go 256 ou 512 Go Écran OLED 6,7 pouces, 120 Hz 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,1 pouces, 60 Hz Luminosité mesurée 1 495 nits 1 896 nits 1 002 nits Puce Exynos 1680 Tensor G4 Apple A19 Appareils photo arrière 50 Mpx + ultra grand-angle 12 Mpx + macro 5 Mpx 48 Mpx + ultra grand-angle 13 Mpx 48 Mpx avec cadrage 2× par recadrage Autonomie mesurée 11 h 13 15 h 16 12 h 35 Charge après 15 min / 30 min 15 % / 47 % 31 % / 64 % 31 % / 59 % Recharge sans fil Non Oui MagSafe et Qi2 jusqu’à 15 W Suivi annoncé au lancement 6 générations d’Android et 6 ans de sécurité 7 ans de mises à jour Durée en années non précisée dans l’annonce

Le Pixel 10a prend l’avantage loin d’une prise

Le résultat le plus utile si vous rechargez en vitesse avant de repartir se lit à quinze minutes. Le Pixel et l’iPhone atteignent déjà 31 %, contre 15 % pour le Galaxy. Les 45 W annoncés par Samsung correspondent à une puissance maximale avec un équipement compatible. Le pourcentage gagné dépend aussi de la puissance réellement négociée, de la température et de la manière dont chaque téléphone ralentit sa charge. Les 30 W indiqués par Google et les 45 W du Galaxy ne donnent donc pas, à eux seuls, un classement des temps de recharge.

Le Pixel est aussi le plus lumineux du trio dans cet essai. C’est un avantage pour lire une carte dehors, tandis que l’écran de 6,7 pouces du Samsung laisse plus de place pour agrandir les caractères ou regarder une vidéo. Essayez les deux en main si vous faites souvent défiler des messages d’un seul pouce.

Photo, jeux et stockage peuvent changer le choix

Pour photographier une pièce étroite ou un groupe, le Galaxy et le Pixel ont un ultra grand-angle. L’iPhone 17e se contente d’un seul module arrière. Son cadrage 2× rapproche le sujet en utilisant une partie du capteur principal, sans élargir le champ. Si vous jouez à des titres exigeants, la puce A19 a obtenu les meilleures performances graphiques du test. L’écran de l’iPhone reste à 60 Hz, tandis que les deux Android peuvent monter à 120 Hz pour rendre les défilements plus fluides.

À prix proche, le Pixel 10a est le choix le plus simple pour privilégier l’autonomie. Le Galaxy A57 se défend pour son grand écran et si son prix baisse suffisamment. L’iPhone 17e a surtout du sens si vous voulez rester dans l’écosystème Apple, utiliser vos accessoires MagSafe ou disposer de 256 Go dès le premier modèle. Si vous filmez beaucoup, comparez les offres à stockage égal avant de décider.

Comparez les prix à capacité égale

Les offres de départ mélangent deux capacités : 128 Go sur le Galaxy et le Pixel, 256 Go sur l’iPhone. Si vous gardez vos vidéos plusieurs années, relevez le prix des trois en 256 Go, puis ajoutez le coût d’un chargeur compatible si vous n’en avez pas. Pensez aussi à la place dans la poche : le Galaxy mesure 76,8 mm de large. C’est une différence que l’on ressent plus vite qu’un résultat de puissance dans les usages courants.