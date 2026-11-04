Galaxy A57 ou Nothing Phone (4a) : le zoom photo change vraiment la comparaison

Le Phone (4a) possède un téléobjectif optique 3,5×. Le Galaxy A57 répond avec 26 g de moins et une promesse plus longue de mises à niveau Android.

Trois appareils photo à l’arrière, mais pas la même possibilité de cadrer. Le Nothing Phone (4a) possède un téléobjectif périscopique avec un zoom optique 3,5×. Le Galaxy A57 consacre son troisième module à la macro. Pour photographier un sujet éloigné, cette différence compte davantage que le simple nombre de capteurs.

Un téléobjectif, pas seulement un grossissement numérique

La fiche française de Nothing distingue trois niveaux : 3,5× optique, 7× par recadrage dans le capteur et jusqu’à 70× en grossissement maximal. Ces indications ne désignent pas trois performances équivalentes. Le premier s’appuie sur une focale dédiée ; les autres poussent davantage le recadrage et le traitement.

Le Galaxy A57 associe, lui, un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, selon Samsung. Son module macro sert à approcher les petits sujets. Il ne remplace pas le téléobjectif du Nothing pour cadrer un détail à distance.

Ce point rend le Phone (4a) plus polyvalent en focales sur le papier. Il ne permet pas de conclure qu’il prend systématiquement de meilleures photos : exposition, traitement, mouvement et lumière restent à juger dans des essais comparables.

Le Samsung est nettement moins lourd

La contrepartie apparaît dans les dimensions. La boutique française de Nothing indique 205 g et 8,5 mm, contre 179 g et 6,9 mm pour l’A57. Le Samsung enlève donc 26 g et 1,6 mm. La différence se retrouve dans la main et dans la poche, indépendamment du nombre de photos prises.

Le Nothing dispose d’un écran de 6,78 pouces, légèrement plus grand que les 6,7 pouces du Galaxy. Les deux proposent un rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. La diagonale reste proche ; le poids constitue ici un écart plus marqué.

Les batteries, en revanche, sont proches : 5 080 mAh sur le Phone (4a), 5 000 mAh sur l’A57. Les puissances maximales de recharge sont respectivement de 50 W et 45 W. Ces petits écarts ne suffisent pas à désigner le téléphone qui tiendra le plus longtemps ; cela demanderait un même protocole d’autonomie. Pour un écart de capacité plus marqué, notre comparaison du Galaxy A57 avec le POCO X8 Pro examine aussi le poids et la recharge.

Le suivi Android départage aussi ces deux modèles

Nothing annonce trois ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité à partir de la sortie. Samsung promet jusqu’à six générations de mises à niveau Android et One UI, ainsi que six ans de sécurité. Correctifs de sécurité et nouvelles versions du système ne sont pas la même promesse.