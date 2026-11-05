Galaxy A57 ou Fairphone 6 : deux façons de garder son téléphone longtemps

Les mises à jour ne suffisent pas à définir un téléphone durable. Batterie remplaçable, stockage et réparations départagent aussi le Galaxy A57 et le Fairphone 6.

Un téléphone peut encore recevoir des mises à jour et devenir pénible à utiliser parce que sa batterie fatigue. Comparer le Galaxy A57 au Fairphone de sixième génération oblige à regarder ces deux questions ensemble : combien de temps le logiciel reste suivi, et comment prolonger la vie du matériel.

La batterie change la logique de conservation

Point à comparer Galaxy A57 Fairphone Gen. 6 Batterie 5 000 mAh, non amovible 4 415 mAh, remplaçable Suivi annoncé Sécurité jusqu’au 31 mars 2032 Logiciel et pièces jusqu’en 2033 au moins Stockage 128 ou 256 Go 256 Go, microSD jusqu’à 2 To

Fairphone met en avant une construction modulaire. Cette approche permet de raisonner autrement qu’en remplacement complet de l’appareil lorsqu’un composant s’use.

La batterie non amovible du Samsung ne signifie pas qu’aucune réparation n’est possible. Elle implique simplement une démarche différente de celle d’un modèle conçu pour faciliter son remplacement par l’utilisateur.

Les années de suivi se comptent depuis le lancement

Un engagement logiciel n’est pas une durée qui redémarre à chaque achat. Pour quelqu’un qui choisit son téléphone en novembre 2026, la date de fin annoncée est donc plus parlante qu’un nombre d’années affiché isolément.

Fairphone promet au moins sept changements majeurs d’Android sur cette génération. Il annonce également la disponibilité des pièces : un point distinct des mises à jour, mais essentiel si l’objectif consiste à conserver le même appareil.

Le stockage mérite la même réflexion. Une galerie qui grossit peut rendre un téléphone contraignant bien avant la fin de son support. Le logement microSD du Fairphone apporte une souplesse pour les fichiers ; il ne dispense pas de les sauvegarder.

Le choix se fait sur les années d’usage prévues. Ceux qui veulent un appareil fin et familier peuvent privilégier le Samsung. Ceux qui souhaitent intervenir sur leur matériel ont une raison concrète de regarder le Fairphone. Aucune fiche ne garantit, à elle seule, qu’un exemplaire fonctionnera sans panne jusqu’à la dernière année annoncée.

Sources : Samsung France et Fairphone, Gen. 6.

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