Galaxy A57 : comment utiliser deux eSIM et choisir la bonne ligne pour Internet

Le Galaxy A57 français accepte deux eSIM, deux nano-SIM ou une combinaison des deux. Voici comment séparer les appels et les données.

Vous pouvez laisser votre numéro habituel sur le Galaxy A57 et ajouter une eSIM de voyage pour Internet. La fiche française de Samsung confirme trois combinaisons sur le Galaxy A57 5G SM-A576B : deux nano-SIM, une nano-SIM et une eSIM, ou deux eSIM. La troisième est utile si vos deux lignes sont déjà dématérialisées.

Ajouter une ligne sans supprimer la première

Ouvrez Paramètres → Connexions → Gestionnaire SIM → Ajouter une eSIM. L’activation peut passer par un QR code, un code saisi à la main ou un transfert selon le forfait et l’opérateur. Si vous conservez votre numéro sur une nano-SIM, laissez-la en place et ajoutez simplement le profil numérique. Si vous transférez un numéro vers une eSIM, attendez que la nouvelle ligne puisse recevoir un appel avant de retirer l’ancienne carte.

Choisir la ligne qui utilisera les données

Dans le Gestionnaire SIM, donnez un nom à chaque ligne, par exemple « Perso » et « Voyage ». Choisissez ensuite la ligne destinée aux données mobiles. Vous pouvez garder votre numéro français pour les appels et SMS tout en sélectionnant l’autre forfait pour Internet. Vérifiez les frais d’itinérance de la ligne française et les instructions du fournisseur de l’eSIM de voyage : certaines offres demandent d’activer l’itinérance sur leur propre profil.

Avant de partir, coupez brièvement le Wi-Fi et chargez une page. Le Gestionnaire SIM vous permet de contrôler quelle ligne fournit les données et d’éviter de découvrir le mauvais réglage après avoir quitté le réseau de l’hôtel.

Sources : fiche Samsung France du Galaxy A57 et assistance eSIM Samsung.