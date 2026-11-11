Galaxy A57 : ce dossier protège vos photos privées même quand vous prêtez votre téléphone

Vous prêtez votre Galaxy A57 pour montrer une photo et vous aimeriez éviter que la personne puisse faire défiler le reste de votre album. Le Dossier sécurisé de Samsung permet de mettre certaines images à part, derrière un verrou distinct. Le détail à retenir se joue au moment d’ajouter le fichier : une copie laisse l’original accessible dans la Galerie principale.

Configurer le dossier avant d’y mettre vos photos

Dans les Paramètres, cherchez Dossier sécurisé à l’aide de la loupe. L’assistance Samsung France décrit la configuration et les options de verrouillage. Choisissez un code que vous ne partagez pas et regardez quand le dossier se verrouille automatiquement.

Pour tester, commencez avec une photo sans importance. Ouvrez le dossier, ajoutez l’image et observez les choix proposés. Vous pouvez également partir de la Galerie et chercher la commande de déplacement vers le dossier dans le menu de la photo. La disposition des menus peut varier avec la version installée.

Déplacer ou copier, la différence se voit dans la Galerie

Si vous choisissez Copier, le fichier sécurisé coexiste avec la photo d’origine. Quelqu’un qui ouvre la Galerie principale peut donc encore la voir. L’option Déplacer place l’image dans le dossier et la retire de son emplacement initial. Après l’opération, fermez le dossier puis vérifiez que l’image de test ne s’affiche plus dans l’album de départ.

Une même image peut aussi exister ailleurs si elle a été envoyée dans une conversation, téléchargée deux fois ou synchronisée dans une photothèque en ligne. Déplacer une photo sur le téléphone n’efface pas les exemplaires déjà transmis. Regardez les applications auxquelles la personne pourrait accéder quand vous lui prêtez votre Galaxy.

Le test qui prend une minute avant de prêter le téléphone

Verrouillez le Dossier sécurisé, revenez à la Galerie normale et faites défiler l’album. Essayez ensuite de rouvrir le dossier pour vérifier que le code est demandé. Cette vérification permet de repérer à la fois une copie oubliée et un dossier resté ouvert.

Le dossier répond à un besoin précis : séparer une partie de vos fichiers sur le téléphone. Pour les textes qui apparaissent quand l’écran est verrouillé, le réglage à chercher se trouve du côté des notifications.