Galaxy A17 5G ou Moto G (2026) : écran AMOLED ou prise casque, lequel choisir ?

Le Galaxy A17 5G oppose un écran AMOLED Full HD+ au Moto G (2026), qui propose notamment une prise casque et des haut-parleurs stéréo. Le modèle Motorola de ce comparatif est la référence nord-américaine.

Critère Galaxy A17 5G Moto G (2026, États-Unis) Écran AMOLED Full HD+ LCD HD+ Fréquence 90 Hz 120 Hz Audio Haut-parleur mono Stéréo et prise casque

Un écran plus défini chez Samsung, des branchements plus simples chez Motorola

La définition supérieure du Galaxy compte surtout pour les petits caractères et la lecture. Le Moto privilégie un écran LCD HD+ à 120 Hz, contre 90 Hz pour le Samsung. La fréquence et la définition répondent à deux besoins distincts : le défilement et la finesse de l’image.

Ce qu’il faut vérifier depuis la France

Sur une annonce d’importation, vérifiez le modèle exact, les bandes 4G et 5G et les conditions de garantie. Les hausses de prix relevées aux États-Unis ne donnent pas un prix français. Si vous gardez votre téléphone longtemps, comparez aussi le suivi logiciel annoncé pour chaque référence et évitez de reprendre celui d’un autre Moto G au nom voisin. Consulter le comparatif des versions américaines.

Photo et autonomie : les différences qui comptent

Le Galaxy dispose d’une stabilisation optique sur son appareil principal, utile pour limiter les flous de bougé, et le Moto mise notamment sur un capteur selfie de 32 Mpx. Les deux annoncent une batterie de 5 000 mAh. Le Moto accepte jusqu’à 30 W contre 25 W pour le Galaxy, sous réserve d’un chargeur adapté. Ces puissances ne sont pas des temps de recharge mesurés.

Pourquoi le suivi logiciel peut départager les deux

Si vous prévoyez de garder le téléphone plusieurs années, le suivi annoncé par Samsung pèse dans la balance. Le Moto se défend si vous utilisez un casque filaire, regardez des vidéos sans écouteurs ou préférez la fluidité du 120 Hz. Les tarifs américains et le verdict du comparatif source concernent des références précises : comparez les prix TTC, la garantie et les bandes réseau de la version réellement proposée en France.