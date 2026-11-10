FragPunk Farlands est gratuit, mais votre progression sera effacée après les tests

Transporter une cargaison, négocier une escorte puis se demander si son allié va repartir avec le butin : c’est le pari de Farlands, le nouveau mode gratuit de FragPunk ouvert en accès anticipé depuis le 5 novembre. Mais avant d’y investir des heures, il faut connaître une condition importante : les données de cette phase de test seront effacées à sa fin.

Il ne s’agit pas d’un simple retour à zéro des classements. Le studio cite les niveaux, les missions, les ressources du stockage et de la base, ainsi que la progression des véhicules et des équipements. Autant le savoir avant de s’installer durablement dans ce monde persistant.

Un monde partagé où la livraison devient une prise de risque

Farlands complète le jeu de tir de FragPunk par une aventure de grande ampleur. On accepte des commandes, on prépare son équipement, puis on part transporter des marchandises dans des territoires où les ennemis et les autres joueurs compliquent le trajet.

Le développeur détaille le fonctionnement dans sa présentation du 9 novembre sur Xbox Wire. Des dizaines de joueurs partagent un environnement dont les serveurs suivent des cycles de cinq jours. Les affrontements influencent les forces hostiles : nettoyer un avant-poste ne signifie pas que la zone restera vide ou sûre lors du passage suivant.

La météo et le chargement entrent également dans l’équation. Le chaud, le froid et la pluie affectent la santé et le transport ; le poids de la cargaison compte. La question n’est donc pas uniquement de savoir tirer, mais de choisir ce qu’on emporte et les risques que l’on accepte sur la route.

Une escorte improvisée n’est pas une garantie de sécurité

La communication vocale et les gestes permettent de s’entendre avec des inconnus. Une alliance ponctuelle peut rendre une livraison plus facile, mais elle peut aussi se retourner contre vous. Le studio présente précisément cette incertitude comme un moteur des rencontres.

Les ressources rapportées servent ensuite à renforcer l’équipement et la base. Améliorer cette dernière débloque notamment des possibilités de fabrication, des compétences et davantage de stockage. Les plans et les véhicules trouvés au fil de l’exploration ouvrent d’autres façons d’aborder les trajets difficiles.

Pour débuter, le développeur conseille de combiner des équipements appartenant au même ensemble et de ne pas négliger les améliorations disponibles au centre de base. C’est une aide à la préparation, pas une promesse qu’un chargement précis protégera de tous les autres joueurs.

Le monde persiste pendant le test, pas votre sauvegarde après celui-ci

C’est la différence décisive. Un environnement persistant continue d’évoluer entre vos sessions ; cela ne garantit pas que votre personnage conservera tout lors du passage à une version ultérieure.

Les notes officielles publiées le 4 novembre précisent que toutes les données accumulées pendant le test seront supprimées et ne seront pas transférées aux futures versions. Le studio ne donne pas, dans cette annonce, de date de fin de cette phase.

Les défis Farlands annoncés du 5 au 19 novembre ont leur propre durée. Leur date de fin ne doit donc pas être présentée comme celle du test complet. Le passe de progression propre à l’accès anticipé est, lui, annoncé gratuit à réclamer ; il permet de gagner des matériaux, des coffres et des éléments cosmétiques en progressant.

Sur quoi peut-on y jouer ?

Le site officiel présente Windows, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Farlands se trouve dans FragPunk : il ne faut pas chercher un jeu autonome payant portant seulement ce nom. L’accès gratuit ne signifie pas que tous les éléments cosmétiques de l’ensemble du jeu sont offerts.

La bonne approche est de considérer cette période comme une découverte de ses systèmes et de ses trajets. Vous pouvez apprendre à préparer une livraison ou à coopérer sans supposer que votre base actuelle sera celle de la version finale. Aucun abonnement Game Pass n’est annoncé comme condition d’accès dans les sources consultées.

Image : © Bad Guitar Studio / NetEase Games, via Xbox Wire.