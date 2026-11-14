Forza Horizon 6 : la Renault 4L arrive le 31 décembre, comment la débloquer ?

La Renault 4L Export de 1968 revient dans Forza Horizon 6 à partir du 31 décembre 2026, au lancement de la série 9, Legendary Explorers. La feuille de route la classe parmi les récompenses de l’historique des séries du festival. Si vous jouez déjà aux défis du festival, vos points accumulés sur les séries précédentes comptent dans cet historique.

Où chercher la 4L et quels points comptent ?

Dans le menu du festival, ouvrez la liste des épreuves puis consultez l’onglet Historique. Cherchez la Renault 4L Export dans le parcours de récompenses. À partir du 31 décembre, sa fiche doit être votre référence pour connaître le seuil demandé et récupérer la voiture une fois ce seuil atteint.

Playground Games explique que l’historique cumule les points du festival depuis vos premières séries. Les points de la semaine ou de la série en cours contribuent à ce total, tout en débloquant leurs propres récompenses. Si vous reprenez le jeu après une pause, commencez donc par regarder votre cumul avant de refaire des défis.

Le nombre précis de points pour la 4L reste à confirmer. Les 500 points cités par le studio lors de l’introduction du système concernaient la Mazda Cosmo, la première voiture de l’historique. Ils ne donnent pas le seuil de la Renault. En attendant, vous pouvez avancer sur les épreuves du festival déjà disponibles.

Sept voitures annoncées, trois façons de les obtenir

La feuille de route de la série 9 distingue les récompenses ordinaires, la voiture à trouver et celle de l’historique. La 4L revient de Forza Horizon 5. La Datsun Baby, elle, est présentée comme une nouveauté pour la franchise.

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La série prévoit aussi une course de rue Marathon et une mascotte pour l’île des Légendes. Ces deux ajouts sont annoncés comme permanents. Pour récupérer la Renault, le premier réflexe reste le même : ouvrez l’Historique et comparez vos points cumulés au seuil affiché sur sa fiche.